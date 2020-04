Parma e Juventus studiano nuovi affari

Dopo aver ammesso che l'ex juventino Sebastian Giovinco potrebbe essere scelto come erede di Dejan Kulusevski, ceduto dall'Atalanta proprio ai bianconeri, il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano sembra convinto a inserire nel gruppo un altro giocatore dal dna della Juve.

Il riferimento va a Manolo Portanova, talentuoso centrocampista classe 2000, figlio d'arte, che quest'anno ha militato nella Juventus Under 23, racimolando però già tre convocazioni tra campionato e Champions da parte di Maurizio Sarri.

Le qualità del giocatore sono note a tutti gli addetti ai lavori, ma la Juve vuole vederlo all'opera per almeno una stagione in una squadra di A di medio-alto livello. Il Parma ci sta provando, così come la Sampdoria, ma attenzione alla rincorsa del Bologna, che potrebbe sfrtutare il canale aperto con i campioni d'Italia in virtù della presenza nell'organico rossoblù di Riccardo Orsolini, che la Juventus è pronta a riportare a casa in estate, esercitando il diritto di controriscatto. Magari mettendo sul piatto proprio Portanova.

SPORTAL.IT | 12-04-2020 00:10