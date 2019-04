Parma e Samp giocheranno a maglie "invertite"

Parma blucerchiato, Sampdoria crociata: i due club hanno deciso di mettere in atto una splendida iniziativa per celebrare il gemellaggio che dura ormai da anni tra le due realtà.

Ducali e liguri scenderanno in campo il 5 maggio in occasione della sfida tra le due squadre con maglie speciali che evocano le divise dell’avversario. "Una storia fatta di grandi sfide sul campo e di una lunga amicizia sugli spalti. Da quasi 30 anni, mentre le due squadre lottano per vincere, le due tifoserie danno prova di rispetto reciproco, amore e passione per la propria maglia. Oggi le due società hanno deciso di celebrare questo storico legame tra i propri tifosi scambiandosi la maglia", è il comunicato del Parma.

Le maglie da gioco verranno poi messe all’asta e il ricavato verrà devoluto in beneficienza all’Istituto Gaslini di Genova e all’Ospedale dei Bambini di Parma.

SPORTAL.IT | 30-04-2019 20:51