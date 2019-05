Nikola Ninkovic nel mirino di diverse società di serie A dopo la buona stagione disputata con la maglia dell'Ascoli. L'attaccante serbo sarebbe finito nella lista acquisti di Parma., Spal e Sassuolo.

Non mancano le pretendenti estere: su di lui è tornato forte lo Spartak Mosca, che già lo aveva cercato alcuni mesi fa. Lo riporta SerieBNews.com. In questa stagione ha realizzato 6 reti e 7 assist in 30 partite in cadetteria.

SPORTAL.IT | 09-05-2019 08:38