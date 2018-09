Parma, ecco gli stipendi di tutti i giocatori

Roberto Inglese è il giocatore più pagato del Parma: l'attaccante in prestito dal Napoli guadagna 1,2 milioni di euro lordi l'anno. Sul podio anche Gervinho (1) e Grassi (0,8). Il monte stipendi del club ducale è quintultimo in serie A, con 23 milioni lordi complessivi versati ogni anno per gli ingaggi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La classifica

Inglese 1,2 (2019)

Gervinho 1 (2021)

Grassi 0,8 (2019)

Bruno Alves 0,7 (2019)

Biabiany 0.6 (2020)

Siligard 0,59 (2020)

Ceravolo 0,55 (2021)

Sepe 0,5 (2019)

Ciciretti 0,48 (2019)

Bastoni 0,4 (2019)

Dezi 0,4 (2021)

Di Gaudio 0,35 (2020)

Rigoni 0,35 (2020)

Baraye 0,3 (2020)

Barillà 0,3 (2019)

Da Cruz 0,3 (2022)

Di Cesare 0,3 (2019)

Munari 0,3 (2019)

Scozzarella 0,3 (2020)

Calaiò 0,28 (2019)

Gobbi 0,24 (2019)

Gagliolo 0,23 (2021)

Stulac 0,23 (2023)

Gazzola 0,22 (2020)

Dimarco 0,20 (2019)

Frattali 0,19 (2020)

Iacoponi 0,18 (2020)

Sprocati 0,18 (2019)

Sierralta 0,15 (2022)

Deiola 0,09 (2019)

Carriero 0,08 (2023)

SPORTAL.IT | 04-09-2018 09:35