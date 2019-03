Parma, ecco le condizioni di Inglese e Biabiany

Il Parma ha pubblicato un bollettino medico riguardante le condizioni di Jonathan Biabiany e Roberto Inglese, che salteranno la partita contro l'Atalanta. L'esterno francese ha riportato "un’importante distorsione al ginocchio destro; dopo aver svolto i primi accertamenti verrà valutato nella giornata di domani dall’ortopedico di riferimento della società per tracciare un quadro definitivo della situazione e per decidere come procedere. Nello stesso trauma ha rimediato un interessamento distorsivo della caviglia destra per il quale ha già iniziato l’iter terapico".

Per quanto riguarda Inglese, l'attaccante "ha rimediato una severa distorsione tibio-peroneale alla caviglia sinistra. Nei prossimi giorni sosterrà alcune visite specialistiche per definire la situazione e scegliere l’iter di recupero da seguire".

SPORTAL.IT | 29-03-2019 12:50