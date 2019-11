Parma, Faggiano blocca Darmian

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano parla di mercato a Sky: "Kulusevski? Lo dico chiaramente: a gennaio non si muove nessuno, a meno di offerte vantaggiosissime che possano permetterci di sostituire chi va via. Kulusevski, Gervinho… i nostri rimangono qui".

Anche Darmian, cercato dall'Inter, resta: "Il discorso è valido anche per lui. Per adesso non me l'ha chiesto nessuno, è un giocatore del Parma. Se ci fossero offerte vantaggiose e dovessimo trovare un sostituto all'altezza, vedremo. Lo volevamo fortemente, abbiamo fatto dei sacrifici per prenderlo".

