Parma, Faggiano fa un annuncio sul suo futuro

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ai microfoni di Tuttomercatoweb ha dichiarato che resterà nel club crociato anche nelle prossima stagione, nonostante le indiscrezioni che lo accostano alla Roma e ad altri club: "Mi vedo al Parma. Le voci fanno piacere,ma da altre parti ci sono amici che lavorano e per me l’amicizia è sacra. Resto al Parma".

Sulla ripartenza della stagione: "Se è difficile in Serie A… però parlano tutti ed escono sempre molte date. Non è un discorso facile. Mi auguro ci sia chiarezza, in un senso o nell’altro".

Le voci su Giovinco: "Chi non lo vorrebbe? Se n’era parlato ma se guardavamo il bilancio a gennaio, figuriamoci adesso. Il calciatore non si discute. Però non è facile…".

SPORTAL.IT | 30-04-2020 10:20