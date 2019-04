Parma, Faggiano: "Facciamo fatica"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano non ha nascosto le difficoltà della squadra crociata dopo la partita con il Sassuolo: "È un punto che muove la classifica. Era importante. Facciamo un po’ fatica a vincere, però questo pareggio ce lo teniamo stretto".

I neroverdi hanno dominato nel possesso palla: "Il rigore sbagliato nel primo tempo ci ha bloccato un po’ le gambe. Siamo in una situazione in cui, per gli infortuni, dobbiamo giocare con una formazione rimaneggiata. Penso, però, che tutti i giocatori a disposizione si stiano dando una mano. Prendo a esempio la prova di sacrificio di Kucka. Ci stiamo mettendo tutti tanto. La nostra squadra è composta da uomini, da ragazzi che tengono alla causa. Importante per noi è solo l’obiettivo da raggiungere. Quando lo raggiungeremo, saremo tutti contenti e felici, tutto l’ambiente Parma sarà contento e felice. Lavoriamo da sempre solo per questo".

