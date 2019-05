Daniele Faggiano sta per dare il via al progetto di rinnovamento del Parma dopo la salvezza raggiunta con qualche patema in questa stagione. A fronte dei rinnovi di Iacoponi, Gagliolo e Frattali, sono in arrivo le prime cessioni.

Uno dei primi a partire potrebbe essere Fabio Ceravolo, che in questa stagione non ha convinto nelle vesti di vice-Inglese: il direttore sportivo sta cercando acquirenti per l'ex Benevento. Lo riporta TvParma.

SPORTAL.IT | 30-05-2019 08:27