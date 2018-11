Parma, Faggiano rivela i primi indizi di mercato

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ai microfoni di RMC Sport ha fatto un accenno al mercato invernale dei crociati.

"Siamo alla ricerca di un nuovo Gervinho? Stiamo cercando giocatori funzionali alla squadra ma ora è prematuro e controproducente parlare di mercato per rispetto di tutta la squadra. Inoltre ci sono giocatori fuori come Dezi o Munari che possono dare ancora tanto al Parma. Valuteremo e vedremo poi a gennaio cosa fare".

Il mercato di gennaio chiuderà in anticipo: "Per me resta uguale perché tanto in Italia abbiamo il mal costume di fare tutto nell'ultimo giorno quindi cambia poco".

SPORTAL.IT | 16-11-2018 11:20