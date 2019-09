Parma, Faggiano striglia Karamoh

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano a TMW Radio ha parlato della questione Karamoh: "Dobbiamo fargli capire che può diventare un giocatore importante. Per fare questo lavoro bisogna rispettare le regole, passione e voglia di stare in un gruppo. Ha 20 anni, è un ragazzo comunque per bene".

Gervinho è invece un'esempio di professionalità: "Dipende da lui, non dipende dall'allenamento. Lui sta sempre sul pezzo, oggi era già alle 9,30 in palestra: non molla mai. Qualche volta ha delle marcature troppo strette".

SPORTAL.IT | 19-09-2019 13:20