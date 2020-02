Parma, Faggiano tende la mano a Gervinho

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano torna sul caso Gervinho, aprendo all'ivoriano: "Spero rientri tutto, non è una situazione semplicissima. Reintegro possibile? Diciamo che a questo punto bisognerebbe chiederlo a lui", ha detto ai microfoni di Tuttomercatoweb.

"Sono chiaro: noi non abbiamo mai cercato di venderlo, non è stata una scelta nostra. Ci siamo trovati questa patata bollente. E su questo dovrebbe rispondere lui. Anche perché è una situazione più complicata di quello che può apparire. Come ho già detto, noi non l'abbiamo messo sul mercato. Ma da fuori sembra che lui se ne volesse andare a tutti i costi. E invece vi dico che le sfaccettature sono tante e varie. Vedremo".

SPORTAL.IT | 07-02-2020 08:45