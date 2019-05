Parma-Fiorentina, le probabili formazioni

Alle 15 al Tardini si gioca la più improbabile tra le partite salvezza, Parma-Fiorentina: i crociati devono vincere per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione dopo un girone di ritorno da incubo, i viola arrivano da 4 ko di fila e sono alla ricerca di quel punto che li metterebbe al sicuro.

D'Aversa, privo degli squalificati Rigoni e Bruno Alves, deve fare a meno anche di Inglese, di nuovo infortunato. In attacco tridente Gervinho-Ceravolo-Sprocati, a centrocampo si rivedono Barillà e Kucka, che dovrebbe giocare nonostante le condizioni precarie.

In casa Fiorentina Pezzella verso il recupero, dovrebbe giocare con la mascherina al centro della difesa. Mirallas in vantaggio su Simeone in attacco, Veretout dopo lo sconto per la squalifica torna in mediana con Edimilson e Benassi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Veretout, Edimilson, Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas.

Allenatore: Montella.

