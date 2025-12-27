Parma-Fiorentina, moviola: rigore negato ma viola al buio, Vanoli verso l’esonero, Corvi decisivo, paura per Piccoli

La prova dell’arbitro napoletano Marco Guida al Tardini nel lunch match della diciassettesima giornata di serie A analizzata al microscopio

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Marco Guida, la scelta per Parma-Fiorentina, dopo un brillante Europeo in Germania è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione – tra le altre gare – ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus. In questa stagione era stato utilizzato per Cremonese-Sassuolo, Juve-Milan, Pisa-Verona, Milan-Roma, Genoa-Fiorentina e Pisa-Inter. Ultima uscita in Lazio-Milan, vediamo come se l’è cavata al Tardini.

I precedenti di Guida con Parma e Fiorentina

Guida aveva diretto 11 match dei gialloblu e il bilancio era di 1 successo, 3 pareggi e 7 sconfitte. L’ultima ed unica vittoria risaliva a 13 anni fa quando il Parma superò il Cesena con un 2-0 il 30 ottobre 2011. Con i viola lo score era di nove vittorie, sette pareggi e otto sconfitte.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Moro con Pairetto IV uomo, Ghersini al Var e Maggioni all’Avar, l’arbitro ha ammonito Circati, Mandragora, Pongracic.

Parma-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo 4′ la Fiorentina chiede un rigore per un contrasto tra Bernabè e Fortini, ben lanciato da Fagioli. Il giocatore viola cade a terra ma per Guida è tutto regolare. Primo giallo al 20′, è per Circati che ferma di mano un’azione dei viola. Al 22’ Mandragora rischia il rosso intervenendo a piedi uniti su Vanoli, per Guida è solo da giallo. Regolare al 48’ la rete del Parma con Sorensen che in posizione valida sbuca tra due difensori viola e insacca.

Al 65′ altro episodio dubbio in area parmense con Kean che cade e resta a terra dopo un contatto, l’arbitro Guida lascia correre. I ritmi calano, ma si segnalano parate importanti di Corvi, arriva la girandola di sostituzioni. Al 93′ ammonito Pongracic per aver impedito una ripartenza di Estevez, prima del fischio infortunio a Piccoli, che stramazza al suolo: dopo qualche minuto di paura con lo stadio col fiato sospeso il giocatore si rialza con le sue gambe. Solo pochi secondi di gioco alla ripresa e dopo 6′ di recupero Parma-Fiorentina finisce 1-0, con i viola sempre più ultimi e con la posizione del tecnico Vanoli che torna in bilico.