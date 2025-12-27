Parma-Fiorentina, moviola: rigore negato ma viola al buio, Vanoli verso l’esonero, Corvi decisivo, paura per Piccoli

Marco Guida, la scelta per Parma-Fiorentina, dopo un brillante Europeo in Germania è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione – tra le altre gare – ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus. In questa stagione era stato utilizzato per Cremonese-Sassuolo, Juve-Milan, Pisa-Verona, Milan-Roma, Genoa-Fiorentina e Pisa-Inter. Ultima uscita in Lazio-Milan, vediamo come se l’è cavata al Tardini.
I precedenti di Guida con Parma e Fiorentina
L'arbitro ha ammonito tre giocatori
Parma-Fiorentina, i casi da moviola
I precedenti di Guida con Parma e Fiorentina
Guida aveva diretto 11 match dei gialloblu e il bilancio era di 1 successo, 3 pareggi e 7 sconfitte. L’ultima ed unica vittoria risaliva a 13 anni fa quando il Parma superò il Cesena con un 2-0 il 30 ottobre 2011. Con i viola lo score era di nove vittorie, sette pareggi e otto sconfitte.
L’arbitro ha ammonito tre giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Moro con Pairetto IV uomo, Ghersini al Var e Maggioni all’Avar, l’arbitro ha ammonito Circati, Mandragora, Pongracic.
Parma-Fiorentina, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo 4′ la Fiorentina chiede un rigore per un contrasto tra Bernabè e Fortini, ben lanciato da Fagioli. Il giocatore viola cade a terra ma per Guida è tutto regolare. Primo giallo al 20′, è per Circati che ferma di mano un’azione dei viola. Al 22’ Mandragora rischia il rosso intervenendo a piedi uniti su Vanoli, per Guida è solo da giallo. Regolare al 48’ la rete del Parma con Sorensen che in posizione valida sbuca tra due difensori viola e insacca.
Al 65′ altro episodio dubbio in area parmense con Kean che cade e resta a terra dopo un contatto, l’arbitro Guida lascia correre. I ritmi calano, ma si segnalano parate importanti di Corvi, arriva la girandola di sostituzioni. Al 93′ ammonito Pongracic per aver impedito una ripartenza di Estevez, prima del fischio infortunio a Piccoli, che stramazza al suolo: dopo qualche minuto di paura con lo stadio col fiato sospeso il giocatore si rialza con le sue gambe. Solo pochi secondi di gioco alla ripresa e dopo 6′ di recupero Parma-Fiorentina finisce 1-0, con i viola sempre più ultimi e con la posizione del tecnico Vanoli che torna in bilico.