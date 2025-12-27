Parma-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Parma-Fiorentina di Serie A 2025-26, 17a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Parma–Fiorentina è uno scontro salvezza della 17a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Ennio Tardini di Parma sabato 27 dicembre 2025 alle ore 12.30. I ducali sono 16° con 14 punti in 15 gare (3 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte; 10 gol fatti, 18 subiti), i viola chiudono la classifica al 20° posto con 9 punti in 16 partite (1 vittoria, 6 pareggi, 9 sconfitte; 17 reti segnate, 27 incassate). Match pesante per la corsa alla permanenza: il Parma vuole strappare ossigeno davanti al proprio pubblico, la Fiorentina cerca il rilancio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Parma-Fiorentina

Indicazioni verso un Parma più lineare, che potrebbe ripartire dal 4-4-2: spazio a Corvi tra i pali e catena destra con Britschgi e Bernabé. In mezzo Estévez e Keita per equilibrio, a sinistra Oristanio. Davanti coppia fisico-dinamica Benedyczak–Pellegrino. Occhio alle condizioni di Delprato e Ndiaye, mentre Suzuki e Frigan restano out. La Fiorentina dovrebbe presentarsi con il 4-1-4-1: in regia bassa Fagioli, esterni pronti a spingere con Parisi e Gudmundsson, dentro anche Sohm e Ndour alle spalle di Kean. In difesa possibile linea con Dodô, Comuzzo, Pongracic e Fortini. Squalificato Ranieri; da valutare Marí e Fazzini, ancora ai box Lamptey e Sabiri.

Parma (4-4-2): Corvi ; Britschgi , Troilo , Valenti , Valeri ; Bernabé , Estévez , Keita , Oristanio ; Benedyczak , Pellegrino .

(4-4-2): ; , , , ; , , , ; , . V:Sport

Fiorentina (4-1-4-1): de Gea ; Dodô , Comuzzo , Pongracic , Fortini ; Fagioli ; Parisi , Sohm , Ndour , Gudmundsson ; Kean .

(4-1-4-1): ; , , , ; ; , , , ; . V:Sport

Gli indisponibili di Parma-Fiorentina

Capitolo assenze: il Parma perde esperienza tra i pali con Suzuki e monitora Delprato e Ndiaye, due pedine chiave per la fase difensiva. Davanti manca Frigan. Nella Fiorentina restano pesanti le defezioni sulle corsie con Lamptey e i dubbi su Marí e Fazzini; out anche Sabiri. In più lo stop per squalifica di Ranieri obbliga a soluzioni alternative al centro della retroguardia.

Parma – Infortunati: Suzuki (frattura al dito), Delprato (problema al bicipite femorale), Ndiaye (infortunio all’inguine), Frigan (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (frattura al dito), (problema al bicipite femorale), (infortunio all’inguine), (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno. Fiorentina – Infortunati: Marí (infortunio al polpaccio), Sabiri (infortunio muscolare), Lamptey (rottura del legamento crociato anteriore), Fazzini (infortunio alla caviglia). Squalificati: Ranieri.

Le ultime partite giocate

Il Parma arriva da un percorso altalenante ma con segnali di solidità esterna; la Fiorentina ha ritrovato gol nell’ultimo turno, pur faticando lontano da casa. Ecco l’andamento recente (ok = vittoria, x = pareggio, ko = sconfitta):

Nelle ultime 5, il Parma ha raccolto 7 punti; la Fiorentina ne ha fatti 4. Dettaglio:

Parma

Parma–Milan 2-2; Verona–Parma 1-2; Parma–Udinese 0-2; Pisa–Parma 0-1; Parma–Lazio 0-1

Fiorentina

Fiorentina–Juventus 1-1; Atalanta–Fiorentina 2-0; Sassuolo–Fiorentina 3-1; Fiorentina–Verona 1-2; Fiorentina–Udinese 5-1

L’arbitro di Parma-Fiorentina

Dirige il match Guida, assistenti Zingarelli – Moro, IV Pairetto, VAR Ghersini, AVAR Maggioni. In questa Serie A 2025-26 Marco Guida ha arbitrato 6 gare: 6 rigori concessi, 28 ammonizioni, nessun rosso diretto, 13 fuorigioco segnalati; media di 4,6 gialli a partita e un penalty a gara. Fischio esperto, linea severa in area.

Informazioni interessanti

La sfida tra Parma e Fiorentina ha spesso avuto l’equilibrio come tratto distintivo: le ultime quattro in A sono finite in parità e i ducali, al Tardini, hanno perso una sola volta nelle più recenti dieci contro i viola. Il rendimento offensivo del Parma è stato a tratti intermittente nella prima metà di campionato, mentre la Fiorentina non ha ancora sfatato il tabù trasferta. Le ultime di calendario sorridono storicamente ai viola, ma la squadra di casa vuole invertire il trend interno e chiudere l’anno con slancio. Attenzione ai finali: i gigliati soffrono spesso nella ripresa, soprattutto nel quarto d’ora centrale, mentre tra i ducali spicca il dominio aereo di Pellegrino. Occhio anche a Kean: ha appena ritrovato il gol, ma contro il Parma non ha ancora timbrato in carriera.

Quattro pareggi di fila tra Parma e Fiorentina in A: i ducali sfiorano una striscia-record già vista proprio contro i viola negli anni ’90.

e in A: i ducali sfiorano una striscia-record già vista proprio contro i viola negli anni ’90. Al Tardini il Parma ha perso solo una delle ultime 10 con la Fiorentina , dopo un decennio precedente più complicato.

ha perso solo una delle ultime 10 con la , dopo un decennio precedente più complicato. Parma a fasi alterne in zona gol: otto gare senza segnare in questa A, dato vicino ai picchi del 2020/21 e 2006/07.

a fasi alterne in zona gol: otto gare senza segnare in questa A, dato vicino ai picchi del 2020/21 e 2006/07. Due stop interni consecutivi e zero reti per il Parma : evitare il tris negativo è l’obiettivo, come non accadeva dal 2021.

: evitare il tris negativo è l’obiettivo, come non accadeva dal 2021. Fiorentina ancora senza vittorie esterne (4N, 4P): ultimo avvio così difficile lontano da casa come nel 2010/11.

ancora senza vittorie esterne (4N, 4P): ultimo avvio così difficile lontano da casa come nel 2010/11. Ultima dell’anno: il Parma ha vinto la più recente e insegue una mini-serie che non riesce dal 1999.

ha vinto la più recente e insegue una mini-serie che non riesce dal 1999. Viola solidi a fine anno: solo due ko nelle ultime 14 “ultime” di calendario in A.

Riprese in affanno per la Fiorentina : 15 gol subiti nei secondi tempi, con il picco tra 61’ e 75’.

: 15 gol subiti nei secondi tempi, con il picco tra 61’ e 75’. Pellegrino domina in aria: più duelli aerei totali (125) e vinti (62) in A; metà dei suoi gol è di testa.

domina in aria: più duelli aerei totali (125) e vinti (62) in A; metà dei suoi gol è di testa. Kean non ha ancora partecipato a gol contro il Parma (180’): cerca continuità dopo la recente doppietta.

Le statistiche stagionali di Parma e Fiorentina

Numeri a confronto: possesso medio Parma 42,6% contro Fiorentina 52%. Gol segnati 10 vs 17, subiti 18 vs 27. Pressione: PPDA 13,6 per i ducali, 11,3 per i viola (più aggressivi sul portatore). Tiri nello specchio simili: 46 Parma, 48 Fiorentina, ma l’accuratezza premia i gialloblù (39,7% contro 33,6%). Clean sheet: 4 per il Parma, 2 per la Fiorentina.

A livello individuale: capocannoniere Parma Pellegrino (4), poi Bernabé (2). Miglior assist-man Britschgi (2). Più ammoniti: Pellegrino e Delprato (3), rossi: Troilo/Ordóñez/Ndiaye (1). Fiorentina: guida marcatori Mandragora (5) davanti a Kean (4) e Gudmundsson (3); top assist Fagioli (2). Più gialli Pongracic (5), rosso Viti (1). Clean sheet portieri: Suzuki 3 e Corvi 1; de Gea 2.

Parma Fiorentina Partite giocate 15 16 Vittorie 3 1 Pareggi 5 6 Sconfitte 7 9 Gol fatti 10 17 Gol subiti 18 27 Media gol subiti 1,20 1,69 Possesso palla % 42,6 52,0 Tiri nello specchio 46 48 Accuratezza tiri % 39,7 33,6 Clean sheet 4 2 Cartellini gialli 27 37 Cartellini rossi 3 1 Capocannoniere Pellegrino 4 Mandragora 5 Top assistman Britschgi 2 Fagioli 2 PPDA 13,6 11,3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Parma-Fiorentina? Parma-Fiorentina si gioca sabato 27 dicembre 2025 alle ore 12.30. Dove si gioca Parma-Fiorentina? La partita si disputa allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Chi è l’arbitro di Parma-Fiorentina? L’arbitro è Marco Guida, assistenti Zingarelli e Moro, IV Pairetto, VAR Ghersini, AVAR Maggioni.