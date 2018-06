Parma, fumata grigia per Locatelli

Non solo l’asse con la Sampdoria. Il Parma guarda anche in casa delle big per costruire l’organico che dovrà ben figurare in Serie A dopo la tripla promozione consecutiva da record dalla Serie D. Se infatti i primi acquisti del ds Faggiano dovrebbero essere il portiere blucerchiato Viviano e il compagno di squadra Matias Silvestre, sono stati presi anche contatti con il Milan per provare ad arrivare a Manuel Locatelli.

Il centrocampista classe ’96 è reduce da una stagione con scarso minutaggio, dopo essersi rivelato nell’annata precedente con i gol decisivi contro Juventus e Sassuolo. Il Parma punta al prestito con diritto di riscatto, ma il nodo è rappresentato dall’ingaggio del giocatore, pari a 800.000 euro, troppi per le casse dei crociati che chiedono la partecipazione del Milan. Per ora i rossoneri, che devono decidere anche se mantenersi il controriscatto, hanno risposto negativamente.



SPORTAL.IT | 18-06-2018 23:50