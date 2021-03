Parma, futuro in bilico per Man e Mihaila

Il livello delle prestazioni di Dennis Man e soprattutto quello di Valentin Mihaila rappresenta una delle poche note liete del Parma in queste prime settimane di 2021 durante le quali la posizione in classifica dei crociati è ulteriormente peggiorata.

La coppia rumena, rappresentata dall’agente Giovanni Becali, resterebbe in maglia crociata anche in caso di retrocessione in Serie B.

Becali, intervistato da ‘ParmaLive.com’, ha glissato sul tema: “Le squadre interessate hanno tutte il mio numero, ora c’è da pensare alle qualificazioni ai Mondiali, poi al finale di campionato. A fine maggio ci sentiremo e capiremo qual è il percorso giusto. Adesso il Parma deve pensare alle sue dieci finali”.

OMNISPORT | 26-03-2021 23:58