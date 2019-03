Parma-Genoa, le probabili formazioni

Appaiate a quota 30 punti, Parma e Genoa cercheranno la vittoria della tranquillità nel primo anticipo del sabato della 27a giornata di Serie A.

Il momento non è propizio: i crociati non vincono da sei giornate, dalla prima di ritorno a Udine e in casa i tre punti mancano addirittura dal 25 novembre contro il Sassuolo, mentre il Genoa è reduce dal grigio pareggio in superiorità numerica contro il Frosinone ed ha vinto solo una delle ultime cinque partite.

In campo al 'Tardini' alle ore 18.

Probabili formazioni:

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, L. Rigoni; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa.

Genoa (4-3-1-2): Jandrei; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouamé. Allenatore: Prandelli.

SPORTAL.IT | 09-03-2019 12:25