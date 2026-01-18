Parma-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Parma–Genoa è uno scontro salvezza della 21a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Ennio Tardini di Parma domenica 18 gennaio 2026 alle 12:30. I gialloblù sono 14° con 22 punti in 20 gare (5 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte; 14 gol fatti, 22 subiti), i rossoblù 16° a quota 19 (4 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte; 22 gol segnati, 29 incassati). In palio punti pesanti per tenere a distanza la zona rossa: equilibrio e dettagli potrebbero fare la differenza.
- Probabili formazioni di Parma-Genoa
- Gli indisponibili di Parma-Genoa
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Parma-Genoa
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Parma e Genoa
Probabili formazioni di Parma-Genoa
Il Parma dovrebbe ripartire dal 4-3-3: in porta Corvi, linea a quattro con Delprato e Valeri ai lati, coppia centrale Circati–Valenti. In mezzo si andrebbe verso la regia di Keita con mezzali Bernabé e Sorensen; davanti opzione tridente con Oristanio a destra, Pellegrino riferimento e Ondrejka largo a sinistra. Da valutare le condizioni di alcuni elementi della lista infortuni, nessuno squalificato. Il Genoa dovrebbe confermare il 3-5-2: terzetto Marcandalli–Ostigard–Vasquez, quinti Norton-Cuffy e Martin; in mediana Frendrup perno con Malinovskyi ed Ellertsson mezzali. In attacco si va verso Vitinha–Colombo. Fuori per acciacchi diversi Siegrist, Ekuban e Gronbaek; anche qui non risultano squalifiche.
- Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Pellegrino, Ondrejka.
- Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.
Gli indisponibili di Parma-Genoa
Le scelte di Parma e Genoa potrebbero risentire di alcune assenze: i gialloblù hanno diversi dubbi tra porta e difesa, mentre i rossoblù perdono alternative in attacco e a centrocampo. Situazioni da monitorare fino all’ultimo, ma al momento non si registrano squalifiche in vista del match.
- Parma – Infortunati: Guaita (infortunio alla spalla), Almqvist (problema fisico, in dubbio), Suzuki (frattura al dito, in dubbio), Ndiaye (infortunio all’inguine, in dubbio), Lovik (infortunio muscolare), Frigan (rottura del legamento crociato), Troilo (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.
- Genoa – Infortunati: Siegrist (frattura al dito), Ekuban (infortunio alla coscia), Gronbaek (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Parma reduce da risultati alterni ma con segnali di solidità, soprattutto contro pari livello; il pari di Napoli ha dato fiducia. Il Genoa alterna prove convincenti a passaggi a vuoto: in trasferta crea, ma concede. Forma recente da leggere con prudenza: il trend potrebbe pesare sull’inerzia della gara.
|Parma
|ok
|x
|ko
|ok
|x
|Genoa
|ko
|ko
|x
|x
|ok
Dettaglio degli ultimi 5 risultati:
- Parma
Parma-Fiorentina 1-0; Sassuolo-Parma 1-1; Parma-Inter 0-2; Lecce-Parma 1-2; Napoli-Parma 0-0.
- Genoa
Genoa-Atalanta 0-1; Roma-Genoa 3-1; Genoa-Pisa 1-1; Milan-Genoa 1-1; Genoa-Cagliari 3-0.
L’arbitro di Parma-Genoa
Arbitro designato: Pairetto. Assistenti Baccini – Trinchieri, IV Allegretta, VAR Paterna, AVAR Di Paolo. Nella Serie A 2025-26 Luca Pairetto ha diretto 5 gare: 3 rigori assegnati, 31 ammonizioni e 1 espulsione; media 6.4 cartellini a partita. Direzione di gara che tende a punire i contatti, attenzione alle ripartenze spezzate dai falli tattici.
Statistiche interessanti
La storia recente racconta una sfida in cui il Genoa ha spesso alzato un muro contro il Parma: clean sheet ripetuti e successi al Tardini hanno indirizzato gli ultimi incroci. I gialloblù, però, stanno alternando risultati senza ripeterne due di fila, e il pari del Maradona ha mostrato compattezza. Il Genoa, reduce da una partita a porta inviolata dopo una lunga serie a subire gol, cerca continuità: in trasferta segna e subisce con regolarità, sintomo di gara aperta. Occhio alle corsie: pochi attacchi diretti verticali per entrambe, più sviluppo sulle fasce e palla inattiva. Tra i singoli spiccano i momenti di Malinovskyi (assist a raffica) e Colombo (serie positiva di reti), mentre in casa Parma cresce l’impatto di Pellegrino e la regia di Keita. Il dettaglio delle pillole più curiose:
- Il Genoa ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre sfide di Serie A con il Parma: mai arrivato a quattro di fila contro i gialloblù.
- Due vittorie esterne di fila del Genoa a Parma: il tris in trasferta contro lo stesso avversario manca dal 2021 (serie con il Crotone).
- Nelle ultime 11 di campionato il Parma non ha mai ripetuto due volte lo stesso risultato: arriva dallo 0-0 col Napoli.
- Il Parma ha perso tre delle ultime quattro gare interne (un solo gol segnato), tante quante nelle precedenti 12 al Tardini.
- Il Genoa ha ritrovato un clean sheet dopo 12 gare con gol subiti: la doppia porta inviolata consecutiva manca da aprile scorso.
- In 11 trasferte consecutive di Serie A il Genoa ha sempre segnato e subito: è la serie aperta più lunga del torneo.
- Poche verticalizzazioni dirette: Parma (19) e Genoa (9) sono tra le squadre con meno attacchi di questo tipo, e i gialloblù non hanno ancora segnato così.
- Esordio da applausi per Rinaldi: quattro parate e clean sheet, con 1.1 xGOT concessi neutralizzati.
- Malinovskyi è tornato a sfornare assist con continuità: striscia che non si vedeva dal 2021-22.
- Colombo ha segnato in tre presenze consecutive tra A e B: cerca il poker personale in massima serie.
Le statistiche stagionali di Parma e Genoa
Nella fotografia stagionale: possesso Parma 42.6% vs Genoa 46.4%; gol fatti 14 a 22, subiti 22 a 29. Tiri totali 147 vs 171, nello specchio 56 vs 80. Pressione: PPDA 14.3 per i gialloblù, 11.5 per i rossoblù. Clean sheet 6 a 3. Numeri che raccontano un Genoa più produttivo e verticale, a fronte di un Parma più accorto ma efficace nel contenimento.
Giocatori: capocannoniere Parma Pellegrino (6), Genoa Colombo (5). Migliori assistman: Parma Britschgi (2), Genoa Martin (4). Più ammoniti: Parma Delprato (4), Genoa Malinovskyi (6). Espulsi: Parma Ordóñez, Troilo, Ndiaye (1 a testa); Genoa Leali e Norton-Cuffy (1). Clean sheet portieri: Parma Suzuki 3, Corvi 2, Rinaldi 1; Genoa Leali 3.
|Parma
|Genoa
|Partite giocate
|20
|20
|Vittorie
|5
|4
|Pareggi
|7
|7
|Sconfitte
|8
|9
|Gol fatti
|14
|22
|Gol subiti
|22
|29
|Possesso palla (%)
|42.6
|46.4
|Tiri totali
|147
|171
|Tiri in porta
|56
|80
|Clean sheet
|6
|3
|Cartellini gialli
|35
|40
|Cartellini rossi
|3
|2
|Capocannoniere
|Pellegrino 6
|Colombo 5
|Top assistman
|Britschgi 2
|Martin 4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Parma-Genoa?
-
Parma-Genoa si gioca domenica 18 gennaio 2026 alle ore 12:30 (21a giornata di Serie A).
- Dove si gioca Parma-Genoa?
-
La partita si disputa allo Stadio Ennio Tardini di Parma.
- Chi è l’arbitro di Parma-Genoa?
-
L’arbitro è Luca Pairetto, con assistenti Baccini e Trinchieri; IV Allegretta; VAR Paterna; AVAR Di Paolo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.