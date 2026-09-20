Parma-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Parma-Genoa di Serie A 2026-27, 5ª giornata: formazioni probabili, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto.

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Parma e Genoa si affrontano allo Stadio Ennio Tardini domenica 20 settembre 2026 alle 15:00 per la 5ª giornata di Serie A. È uno scontro salvezza tra squadre in affanno: Parma 18° con 1 punto (1 pareggio, 3 sconfitte; 2 gol fatti, 6 subiti) e Genoa 19° con 1 punto (un pareggio e 3 sconfitte; 2 gol segnati, 8 incassati). La posta in palio è già pesante: servono punti e risposte, tra equilibrio difensivo da ritrovare e attacchi chiamati a sbloccarsi.

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Probabili formazioni di Parma-Genoa

Il Parma di Cuesta potrebbe ripartire da Corvi e dalla linea a tre con Santos Silva, Troilo e Delprato. A destra scalda i motori Britschgi, in mezzo duello tra Keita e Sierro per gli equilibri, a sinistra l’ampiezza di Valeri. Davanti, rifinitura a due con Toure e Lontani alle spalle di Romero. Indisponibili come Nicolussi Caviglia (inguine) e Bernabe potrebbero pesare nelle rotazioni, mentre Diallo resta in dubbio. Il Genoa di De Rossi, senza lo squalificato Vasquez, dovrebbe puntare su Ostigard al centro, con Marcandalli e Otoa braccetti. Corsie a tutta con Ehizibue e Ellertsson, in mezzo geometrie di Frendrup, Baldanzi e Sow. In attacco si va verso Colombo–Osmajic, con Junior Messias arma a gara in corso; da valutare Havel e Amorim.

Parma (3-4-2-1): Corvi; Santos Silva, Troilo, Delprato; Britschgi, Sierro, Keita, Valeri; Toure, Lontani; Romero.

(3-4-2-1): Corvi; Santos Silva, Troilo, Delprato; Britschgi, Sierro, Keita, Valeri; Toure, Lontani; Romero. Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa; Ehizibue, Frendrup, Baldanzi, Sow, Ellertsson; Colombo, Osmajic.

Gli indisponibili di Parma-Genoa

Emergenza gestibile ma non lieve per entrambe. Il Parma perde qualità tra le linee con Nicolussi Caviglia e Bernabe, mentre Diallo resta in monitoraggio. Nel Genoa pesa lo stop di Vasquez (squalifica) sulla catena difensiva; da valutare le condizioni di Havel e Amorim, mentre Venturino è ai box. Rotazioni e cambi a partita potranno risultare decisivi.

Parma – Nicolussi Caviglia (infortunio all’inguine), Bernabe (problema fisico), Diallo (problema fisico). Squalificati: nessuno.

– Nicolussi Caviglia (infortunio all’inguine), Bernabe (problema fisico), Diallo (problema fisico). Squalificati: nessuno. Genoa – Havel (infortunio alla coscia), Amorim (problema fisico), Venturino (infortunio al ginocchio). Squalificati: Vasquez (espulsione).

Le ultime partite giocate

Trend negativo per entrambe: il Parma fatica a capitalizzare e ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro; il Genoa è in difficoltà soprattutto dietro, con tre ko e un pari. Ritmi e solidità difensiva saranno il primo spartito del match.

Dettaglio risultati:

Parma

Parma–Cagliari 0-1; Juventus–Parma 2-0; Parma–Monza 1-1; Como–Parma 2-1.

Genoa

Genoa–Napoli 0-2; Lazio–Genoa 1-0; Genoa–Como 1-4; Genoa–Frosinone 1-1.

L’arbitro di Parma-Genoa

Designato Mariani con assistenti Bindoni–Zezza, IV Di Marco, VAR Di Paolo, AVAR Mazzoleni. In questa stagione l’arbitro Maurizio Mariani ha diretto 1 gara in Serie A: 0 rigori assegnati, 4 ammonizioni, nessuna espulsione, 21 falli fischiati e 6 fuorigioco. Parametri da gioco “all’inglese”, ma tolleranza che non esclude i cartellini se cresce l’intensità.

Informazioni interessanti

La sfida tra Parma e Genoa racconta un equilibrio recente fatto di pareggi e reti col contagocce. I crociati, a corrente alternata in casa da mesi, cercano il primo acuto offensivo dopo un avvio con percentuali realizzative bassissime; i rossoblù, senza vittorie e con un solo punto all’attivo, vogliono invertire il trend esterno dove il gol manca da quattro gare. Occhio agli ultimi 15 minuti: entrambe subiscono molto nel finale. Spicca l’impatto di Valeri nelle occasioni create da difensore, mentre tra i liguri Junior Messias, pur sprecando, resta un jolly importante. Storicamente il Genoa ha spesso trovato punti al Tardini negli ultimi incroci, ma i due 0-0 dello scorso campionato alimentano l’idea di una partita a scacchi, in cui gli episodi – magari su palla inattiva – potrebbero indirizzare la contesa.

Dopo cinque successi consecutivi contro il Genoa tra 2018 e 2020, il Parma non vince da cinque incroci: tre ko seguiti da due pari, senza segnare nelle ultime quattro.

tra 2018 e 2020, il non vince da cinque incroci: tre ko seguiti da due pari, senza segnare nelle ultime quattro. Lo scorso campionato ha visto due 0-0 di fila: i due club potrebbero pareggiare tre gare consecutive in A per la prima volta dal 2012-2013.

Il Genoa non perde da tre trasferte di fila a Parma (2 vittorie, 1 pareggio) e punta a estendere la striscia-record esterna al Tardini.

non perde da tre trasferte di fila a Parma (2 vittorie, 1 pareggio) e punta a estendere la striscia-record esterna al Tardini. Il Parma in casa alterna risultati da 14 partite: l’ultimo match è finito 1-1, segnale di altalena costante.

in casa alterna risultati da 14 partite: l’ultimo match è finito 1-1, segnale di altalena costante. Avvio complicato del Genoa : un solo punto e rischio di eguagliare la peggior partenza dopo 5 gare (come nel 1940/41 e 1957/58).

: un solo punto e rischio di eguagliare la peggior partenza dopo 5 gare (come nel 1940/41 e 1957/58). Il Genoa non segna fuori casa da quattro trasferte: a rischio la quinta, come non accadeva dal 2022.

non segna fuori casa da quattro trasferte: a rischio la quinta, come non accadeva dal 2022. Finali caldi: Parma ed Genoa sono tra le squadre che incassano più reti nell’ultimo quarto d’ora.

ed sono tra le squadre che incassano più reti nell’ultimo quarto d’ora. Sotto media in zona-gol: percentuale realizzativa bassa per entrambe e pochi Expected Goals generati finora.

Nessun difensore ha creato più “big chances” di Valeri (3): è anche tra i primi per cross tentati.

(3): è anche tra i primi per cross tentati. Junior Messias ha già castigato il Parma in passato (doppietta nel 2020): possibile carta dalla panchina.

Le statistiche stagionali di Parma e Genoa

Dati vicini e poco brillanti: il Parma viaggia con possesso 42.9% e 2 gol segnati in 4 gare (6 subiti), il Genoa 45.7% e stesso bottino realizzativo (8 incassati). Tiri totali simili (32 vs 28) e precisione limitata (37.5% contro 35.7%). Crociati leggermente più fallosi (5 gialli a 7 per i liguri), ma il Genoa ha già un rosso all’attivo.

Giocatori: per il Parma i marcatori sono Romero e Lontani (1 a testa); top assist Almqvist (1). Ammoniti più frequenti: Delprato, Keita, Almqvist (1). Clean sheet portieri: Corvi 0. Nel Genoa hanno segnato Osmajic e Vasquez (1); assist per Colombo e Sow (1). Più gialli per Ostigard (3); rosso a Vasquez. Clean sheet: Bijlow 0.

Parma Genoa Partite giocate 4 4 Vittorie 0 0 Pareggi 1 1 Sconfitte 3 3 Gol segnati 2 2 Gol subiti 6 8 Possesso palla (%) 42.9 45.7 Tiri totali 32 28 Tiri in porta 12 10 Precisione tiro (%) 37.5 35.7 Cartellini gialli 5 7 Cartellini rossi 0 1

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FAQ Quando si gioca Parma-Genoa e a che ora? Parma-Genoa si gioca domenica 20 settembre 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Parma-Genoa? La partita si gioca allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Chi è l’arbitro di Parma-Genoa? L’arbitro è Maurizio Mariani, con assistenti Bindoni–Zezza, IV Di Marco, VAR Di Paolo e AVAR Mazzoleni.