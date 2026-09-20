Parma-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Parma e Genoa si affrontano allo Stadio Ennio Tardini domenica 20 settembre 2026 alle 15:00 per la 5ª giornata di Serie A. È uno scontro salvezza tra squadre in affanno: Parma 18° con 1 punto (1 pareggio, 3 sconfitte; 2 gol fatti, 6 subiti) e Genoa 19° con 1 punto (un pareggio e 3 sconfitte; 2 gol segnati, 8 incassati). La posta in palio è già pesante: servono punti e risposte, tra equilibrio difensivo da ritrovare e attacchi chiamati a sbloccarsi.
- Probabili formazioni di Parma-Genoa
- Gli indisponibili di Parma-Genoa
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Parma-Genoa
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Parma e Genoa
Probabili formazioni di Parma-Genoa
Il Parma di Cuesta potrebbe ripartire da Corvi e dalla linea a tre con Santos Silva, Troilo e Delprato. A destra scalda i motori Britschgi, in mezzo duello tra Keita e Sierro per gli equilibri, a sinistra l’ampiezza di Valeri. Davanti, rifinitura a due con Toure e Lontani alle spalle di Romero. Indisponibili come Nicolussi Caviglia (inguine) e Bernabe potrebbero pesare nelle rotazioni, mentre Diallo resta in dubbio. Il Genoa di De Rossi, senza lo squalificato Vasquez, dovrebbe puntare su Ostigard al centro, con Marcandalli e Otoa braccetti. Corsie a tutta con Ehizibue e Ellertsson, in mezzo geometrie di Frendrup, Baldanzi e Sow. In attacco si va verso Colombo–Osmajic, con Junior Messias arma a gara in corso; da valutare Havel e Amorim.
- Parma (3-4-2-1): Corvi; Santos Silva, Troilo, Delprato; Britschgi, Sierro, Keita, Valeri; Toure, Lontani; Romero.
- Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa; Ehizibue, Frendrup, Baldanzi, Sow, Ellertsson; Colombo, Osmajic.
Gli indisponibili di Parma-Genoa
Emergenza gestibile ma non lieve per entrambe. Il Parma perde qualità tra le linee con Nicolussi Caviglia e Bernabe, mentre Diallo resta in monitoraggio. Nel Genoa pesa lo stop di Vasquez (squalifica) sulla catena difensiva; da valutare le condizioni di Havel e Amorim, mentre Venturino è ai box. Rotazioni e cambi a partita potranno risultare decisivi.
- Parma – Nicolussi Caviglia (infortunio all’inguine), Bernabe (problema fisico), Diallo (problema fisico). Squalificati: nessuno.
- Genoa – Havel (infortunio alla coscia), Amorim (problema fisico), Venturino (infortunio al ginocchio). Squalificati: Vasquez (espulsione).
Le ultime partite giocate
Trend negativo per entrambe: il Parma fatica a capitalizzare e ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro; il Genoa è in difficoltà soprattutto dietro, con tre ko e un pari. Ritmi e solidità difensiva saranno il primo spartito del match.
Dettaglio risultati:
- Parma
Parma–Cagliari 0-1; Juventus–Parma 2-0; Parma–Monza 1-1; Como–Parma 2-1.
- Genoa
Genoa–Napoli 0-2; Lazio–Genoa 1-0; Genoa–Como 1-4; Genoa–Frosinone 1-1.
L’arbitro di Parma-Genoa
Designato Mariani con assistenti Bindoni–Zezza, IV Di Marco, VAR Di Paolo, AVAR Mazzoleni. In questa stagione l’arbitro Maurizio Mariani ha diretto 1 gara in Serie A: 0 rigori assegnati, 4 ammonizioni, nessuna espulsione, 21 falli fischiati e 6 fuorigioco. Parametri da gioco “all’inglese”, ma tolleranza che non esclude i cartellini se cresce l’intensità.
Informazioni interessanti
La sfida tra Parma e Genoa racconta un equilibrio recente fatto di pareggi e reti col contagocce. I crociati, a corrente alternata in casa da mesi, cercano il primo acuto offensivo dopo un avvio con percentuali realizzative bassissime; i rossoblù, senza vittorie e con un solo punto all’attivo, vogliono invertire il trend esterno dove il gol manca da quattro gare. Occhio agli ultimi 15 minuti: entrambe subiscono molto nel finale. Spicca l’impatto di Valeri nelle occasioni create da difensore, mentre tra i liguri Junior Messias, pur sprecando, resta un jolly importante. Storicamente il Genoa ha spesso trovato punti al Tardini negli ultimi incroci, ma i due 0-0 dello scorso campionato alimentano l’idea di una partita a scacchi, in cui gli episodi – magari su palla inattiva – potrebbero indirizzare la contesa.
- Dopo cinque successi consecutivi contro il Genoa tra 2018 e 2020, il Parma non vince da cinque incroci: tre ko seguiti da due pari, senza segnare nelle ultime quattro.
- Lo scorso campionato ha visto due 0-0 di fila: i due club potrebbero pareggiare tre gare consecutive in A per la prima volta dal 2012-2013.
- Il Genoa non perde da tre trasferte di fila a Parma (2 vittorie, 1 pareggio) e punta a estendere la striscia-record esterna al Tardini.
- Il Parma in casa alterna risultati da 14 partite: l’ultimo match è finito 1-1, segnale di altalena costante.
- Avvio complicato del Genoa: un solo punto e rischio di eguagliare la peggior partenza dopo 5 gare (come nel 1940/41 e 1957/58).
- Il Genoa non segna fuori casa da quattro trasferte: a rischio la quinta, come non accadeva dal 2022.
- Finali caldi: Parma ed Genoa sono tra le squadre che incassano più reti nell’ultimo quarto d’ora.
- Sotto media in zona-gol: percentuale realizzativa bassa per entrambe e pochi Expected Goals generati finora.
- Nessun difensore ha creato più “big chances” di Valeri (3): è anche tra i primi per cross tentati.
- Junior Messias ha già castigato il Parma in passato (doppietta nel 2020): possibile carta dalla panchina.
Le statistiche stagionali di Parma e Genoa
Dati vicini e poco brillanti: il Parma viaggia con possesso 42.9% e 2 gol segnati in 4 gare (6 subiti), il Genoa 45.7% e stesso bottino realizzativo (8 incassati). Tiri totali simili (32 vs 28) e precisione limitata (37.5% contro 35.7%). Crociati leggermente più fallosi (5 gialli a 7 per i liguri), ma il Genoa ha già un rosso all’attivo.
Giocatori: per il Parma i marcatori sono Romero e Lontani (1 a testa); top assist Almqvist (1). Ammoniti più frequenti: Delprato, Keita, Almqvist (1). Clean sheet portieri: Corvi 0. Nel Genoa hanno segnato Osmajic e Vasquez (1); assist per Colombo e Sow (1). Più gialli per Ostigard (3); rosso a Vasquez. Clean sheet: Bijlow 0.
|Parma
|Genoa
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|0
|0
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|3
|3
|Gol segnati
|2
|2
|Gol subiti
|6
|8
|Possesso palla (%)
|42.9
|45.7
|Tiri totali
|32
|28
|Tiri in porta
|12
|10
|Precisione tiro (%)
|37.5
|35.7
|Cartellini gialli
|5
|7
|Cartellini rossi
|0
|1
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FAQ
- Quando si gioca Parma-Genoa e a che ora?
-
Parma-Genoa si gioca domenica 20 settembre 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Parma-Genoa?
-
La partita si gioca allo Stadio Ennio Tardini di Parma.
- Chi è l’arbitro di Parma-Genoa?
-
L’arbitro è Maurizio Mariani, con assistenti Bindoni–Zezza, IV Di Marco, VAR Di Paolo e AVAR Mazzoleni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.