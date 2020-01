Parma: Gervinho torna in gruppo

Gervinho torna ad allenarsi con i suoi compagni e regala un sorriso a mister Roberto D'Aversa. Questa una delle più importanti novità del sabato ducale, secondo quanto riferito dalla stessa società tramite un comunicato che fa il punto sul lavoro giornaliero.

"Il Parma Calcio – vi si legge – è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D'Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da esercizi di riscaldamento e un lavoro tattico. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta. Gervinho ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Simone Iacoponi. Terapie per Yann Karamoh".

SPORTAL.IT | 11-01-2020 21:53