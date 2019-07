Parma, Ghirardi vince il processo contro Dastraso

Si è concluso il processo civile instaurato da parte di alcuni esponenti della gestione del Parma calcio targata Tommaso Ghirardi contro la Dastraso Holding che, nel dicembre 2014, aveva acquistato la società impegnandosi verso i venditori a versare quanto necessario per proseguire l'attività.

“L’impegno – si legge in una nota diffusa dai legali di Ghirardi – non è stato poi mantenuto, come ha stabilito la sentenza. Dastraso Holding è quindi stata condannata a liberare la vecchia gestione, tra cui Tommaso Ghirardi, da tutte le fideiussioni prestate, ed oggi in buona parte regolarmente saldate, per molti milioni di euro a garanzia delle linee di credito del Parma Calcio”.

SPORTAL.IT | 03-07-2019 23:33