Parma, Giovinco esulta da Toronto

Con il suo Toronto ha mancato la storica vittoria della Champions nordamericana, persa ai rigori contro i messicani del Chivas, dopo aver vinto il campionato nazionale nel 2017, ma Sebastian Giovinco resta una delle stelle, nonché uno dei calciatori più pagati, della Mls.

L’ex juventino ha parlato al sito ufficiale del Toronto FC, tra il proprio futuro, alla luce di un contratto in scadenza tra un anno, e un pronostico per il Mondiale: “Io penso a vincere e a migliorarmi giorno dopo giorno, non al fatto che il mio contratto è in scadenza. Il Mondiale penso che lo vincerà la Francia. È una squadra molto forte sia fisicamente che tecnicamente”.

Poi c’è spazio anche per un amarcord molto speciale…: "Sono molto felice per il ritorno in A del Parma. Sono stato lì due anni, è una città molto bella".

SPORTAL.IT | 31-05-2018 23:55