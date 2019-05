Parma, i tifosi adesso si ribellano

Notte da tregenda per il Parma e per i tifosi che avevano seguito i giocatori di D’Aversa nella trasferta di Bologna dove, in caso di vittoria, i crociati avrebbero potuto festeggiare la salvezza virtuale.

E invece il 4-1 per la squadra di Mihajlovic, giunto al termine di una gara che ha visto il Parma dominato dal primo minuto, fa scattare l’allarme a due giornate dalla fine, con appena tre punti di vantaggio sull’Empoli terzultimo.

La prestazione della squadra non è andata giù ai tifosi che al termine della partita, giocata sotto la pioggia, hanno rimandato al mittente alcune delle maglie che i giocatori avevano lanciato in tribuna verso i sostenitori crociati, applauditi per il sostegno dalla squadra e anche dal presidente Pizzarotti.

Clima di tensione quindi a sei giorni dalla partita contro la Fiorentina che si preannuncia decisiva per le sorti della squadra: in contemporanea si giocherà la gara tra l’Empoli e il Torino.

SPORTAL.IT | 13-05-2019 22:13