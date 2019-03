Simone Iacoponi prolungherà a breve il suo contratto con il Parma. Il difensore crociato, riporta Tuttomercatoweb, ha raggiunto l'accordo economico con la società emiliana per rinnovare l'ingaggio in scadenza a giugno: la firma arriverà a breve.

L'esterno toscano, d'intesa con Daniele Faggiano, autograferà un accordo triennale. Ventotto finora le partite in serie A per lui in questa stagione.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 10:35