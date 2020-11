Parma, il messaggio di Krause ai nazionali

Il presidente del Parma Kyle Krause ha voluto salutare gli otto giocatori crociati partiti per i rispettivi impegni con le Nazionali: Gervinho, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Osorio, Sohm e Turk.

“Good luck i ragazzi, in bocca al lupo”, ha scritto il manager statunitense. Krause martedì sempre su Twitter aveva invece applaudito i giovani del club: “Sono eccitato per il nostro presente e per il nostro futuro! 3 dei 10 giocatori più giovani utilizzati in Serie A quest’anno sono nostri”.

