Parma, il programma della ripresa

Dopo il via libera del Viminale per la ripresa degli allenamenti individuali nei centri sportivi, anche il Parma si organizza. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i crociati ripartiranno mercoledì 6 maggio: al centro sportivo non sarà prevista la presenza di membri dello staff tecnico, e per i giocatori ci sarà un accesso suddiviso per fasce orarie, con con spogliatoi, palestra e uffici completamente chiusi ed inutilizzabili.

"Saranno garantite ampie distanze tra gli atleti, con un numero in contemporanea per ogni campo da gioco", scrive il Corriere nella sua edizione di lunedì.

SPORTAL.IT | 04-05-2020 10:48