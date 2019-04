Ancora quattro infortunati per Roberto D'Aversa in vista della partita di sabato contro il Torino. Nella giornata di giovedì Bruno Alves, Gervinho, Jonathan Biabiany e Roberto Inglese, tutti assenti nella partita persa a Frosinone, hanno svolto terapie. Alves e Gervinho hanno anche eseguito un allenamento personalizzato: si spera in un recupero per il match con i granata.

Per Inglese e Biabiany il percorso di recupero sarà invece più lungo.

SPORTAL.IT | 05-04-2019 12:00