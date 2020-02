Parma, il retroscena su Gervinho

Torna la pace tra il Parma e Gervinho: l'attaccante ivoriano era fuori rosa da due settimane dopo il clamoroso mancato trasferimento in Qatar, sfumato nell'ultima giornata di mercato, e per non essersi presentato a tre sedute di allenamento.

Gervinho, riporta la Gazzetta dello Sport, ha capito l'errore e nello spogliatoio, davanti a compagni e staff tecnico, ha tenuto un discorso di un quarto d'ora in cui si è scusato per il suo comportamento e per l'eccessivo clamore causato dal suo gesto, che ha rischiato di disorientare la squadra. Poi si è allenato con i compagni: a Reggio Emilia ci sarà, la forma è già buona, ma potrebbe partire dalla panchina ed entrare poi a gara in corso.

SPORTAL.IT | 14-02-2020 08:57