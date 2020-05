Parma in ritiro, Pozzo è critico

Dopo l'ulteriore slittamento dell'autorizzazione agli allenamenti collettivi, la sospirata ripartenza del campionato di Serie A potrebbe venire ancora ritardata. Le società si sono comunque ormai organizzate per far riprendere le sedute a ranghi completi e anzi c'è chi come il Parma ha già inaugurato il ritiro presso il proprio centro sportivo, senza fissare la data in cui lo stesso finirà.

Il ds Daniele Faggiano non ha escluso che la soluzione possa essere prorogata fino al termine della stagione, un'ipotesi che non trova d'accordo Giampaolo Pozzo.

Il patron dell'Udinese ne ha parlato durante un intervento a 'Radio Sportiva': "Va bene qualche giorno di ritiro, ma farlo da adesso a fine campionato, quasi tre mesi è allucinante, alienante, disumano, cose che per logica non si possono fare. Una strada su cui va trovato un compromesso”.

Pozzo si è poi espresso anche sulla gestione della quarantena: "Mi affido al comitato tecnico scientifico, ma se i giocatori stanno attenti e si muovono con prudenza oltre alle verifiche con i tamponi, potrebbe non esserci alcun caso o gestire quelli isolati”.

SPORTAL.IT | 18-05-2020 19:43