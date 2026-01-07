Parma-Inter: le formazioni ufficiali. Thuram, Pio Esposito, Mkhitaryan, le scelte di Chivu e Cuesta

Il tecnico dei nerazzurri continua nel suo turnover in difesa e a centrocampo, dove torna l’armeno. In attacco è ballottaggio per affiancare Lautaro

La 19a giornata che chiude il girone di andata vede l’Inter impegnata al Tardini contro il Parma: Chivu fa turnover in difesa e a centrocampo, dando fiato a Zielinski per reinserire Mkhitaryan, mentre in attacco deve scegliere se confermare Marcus Thuram o dare spazio a Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez.

Parma-Inter: le formazioni ufficiali

A Parma Chivu, ex della partita, continua ad applicare il suo turnover, ruotando in particolare gli uomini in difesa e a centrocampo dopo la partita vinta brillantemente per 3-1 contro il Bologna. Nelle formazioni ufficiali spunta così il nome di Mkhitaryan, che riprende il posto di mezz’ala accanto a Barella e Calhanoglu al posto di Zielinski nel centrocampo dell’Inter, completato da Luis Henrique e Dimarco sulle fasce.

In difesa, davanti a Sommer, Bisseck dovrebbe essere l’unico confermato rispetto alla gara di domenica, con Acerbi e Carlos Augusto al posto di Akanji e Bastoni. Davanti sicuro titolare Lautaro Martinez, accanto a lui Chivu deve scegliere tra la conferma di Marcus Thuram e il rilancio di Pio Esposito.

Gli assenti dell’Inter

Bonny, dopo l’infortunio, torna in panchina per l’Inter, che si presenta al Tardini ancora con diversi indisponibili per infortunio, a partire da Dumfries, che tornerà soltanto a marzo. Assenti oggi anche Frattesi, Diouf e Palacios, tutti per problemi muscolari, mentre Darmian è quasi recuperato e potrebbe rivedersi nel prossimo match contro il Napoli.

Parma: le scelte di Cuesta

Anche il Parma presenta assenze pesanti, a partire da quello del portiere Suzuki, che tornerà solo a fine febbraio a causa di una frattura alla mano. Al suo posto Cuesta – privo anche dell’influenzato Benedyczak e di Ndiaye, alle prese con problemi muscolari – conferma Corvi. Il tecnico spagnolo punta ancora sul 3-5-1-1, con una formazione pressoché invariata rispetto a quella vista contro il Sassuolo: l’unica novità dovrebbe essere rappresentata da Britschgi, impiegato come esterno a tutta fascia al posto di Oristanio. Delprato, Circati e Valenti comporranno la linea difensiva, Sorensen e Keita gli scudieri di Bernabé a centrocampo, mentre ad Ondrejka sarà affidato il compito di supportare la punta Pellegrino.

Parma-Inter: formazioni ufficiali

Parma (3-5-1-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, M. Keita, Bernabé, Sorensen, Valeri; Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Thuram. All. Chivu

Arbitro: Colombo di Como