Parma-Inter, moviola: nella nebbia dubbi sul gol di Dimarco, perchè è stata annullata la rete di Bonny

La prova dell’arbitro comasco Andrea Colombo al Tardini nella 19esima giornata di serie A analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli

Andrea Colombo, la scelta del designatore per Parma-Inter, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia l’anno scorso. Rocchi l’ha tenuto “nascosto” nelle prime due giornate per preservarlo per il derby d’Italia Juve-Inter, diretto a corrente alternata, ha diretto benissimo la finale di Supercoppa a Riad. Ultima uscita in Udinese-Lazio ma come se l’è cavata al Tardini?

I precedenti di Colombo con Parma e Inter

Erano sette i precedenti che legano Colombo all’Inter, nei quali i nerazzurri avevano maturato cinque vittorie e due sconfitte. I due ko negli ultimi due match arbitrati dall’arbitro 35enne, rispettivamente contro il Bologna per 1-0 nella passata stagione e contro la Juventus lo scorso settembre nel 4-3 pirotecnico. Quattro incroci con i ducali (due vittorie e 2 ko).

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Palermo con Perenzoni IV uomo, La Penna al Var e Camplone all’Avar, l’arbitro ha ammonito Calhanoglu, Carlos Augusto, Thuram.

Parma-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 16′ Akanji protesta giustamente per una rimessa laterale concessa erroneamente al Parma. Al 34′ primo giallo, è per Calhanoglu per fallo da dietro su Ondrejka. Al 42′ segna l’Inter con Dimarco, ma per l’arbitro l’azione è vanificata da un fuorigioco sul pallone di ritorno di Esposito. Il Var però richiama l’arbitro all’on field review e Colombo, dopo aver rivisto le immagini, torna sui suoi passi e concede la rete ai nerazzurri.

Al 91’ ammonito Carlos Augusto per una trattenuta. Al 97′ Barella lancia Bonny, che spinge in porta la rete del raddoppio. Dopo l’on field review, Colombo annulla per un fallo di mano precedente di Thuram. Subito dopo giallo a Thuram per perdita di tempo. Regolare invece al 98′ il gol di Thuram. Dopo 9′ di recupero Parma-Inter finisce 0-2.

La sentenza di Marelli

Sul gol annullato e poi concesso all’Inter nel primo tempo dice la sua l’esperto di Dazn Luca Marelli che già a caldo sentenzia: “Per me è regolare anche se l’avesse toccato Pio la posizione di Dimarco era regolare ma è una questione di centimetri”. Poi sul gol annullato nel finale ai nerazzurri spiega: La rete di Bonny viene annullata per un mani di Thuram, Colombo viene richiamato all’on field review per valutare il tocco che è effettivamente punibile: il braccio è sopra la linea della spalla, non ci sono dubbi”