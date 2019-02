Parma-Inter, probabili formazioni

L'Inter cerca di uscire dal tunnel della crisi sabato sera in casa del Parma rivelazione del campionato. Spalletti è ancora senza Politano, squalificato: al suo posto dovrebbe giocare Candreva, affiancato sulla trequarti da Joao Mario e Perisic dietro a Icardi. Nainggolan inizialmente in panchina. In difesa Cedric e Asamoah dovrebbero avere la meglio su D'Ambrosio e Dalbert.

D'Aversa dovrebbe confermare la stessa formazione che ha pareggiato all'Allianz Stadium contro la Juve: quindi tridente Biabiany-Inglese-Gevinhio, a centrocampo più Scozzarella che Stulac.

Sabato ore 20.30

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi.

SPORTAL.IT | 07-02-2019 10:30