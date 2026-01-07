Parma-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Parma–Inter accende la 19a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Ennio Tardini di Parma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20.45. È un testa-coda ricco di insidie: i ducali sono 14° con 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 12 gol segnati, 19 subiti), mentre i nerazzurri guidano la classifica con 39 punti (13 vittorie, 0 pareggi, 4 sconfitte; 38 reti fatte, 15 incassate). Il Parma cerca continuità davanti al proprio pubblico, la capolista Inter vuole allungare sul resto del gruppo e confermare la propria forza in trasferta.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- Arbitro di Parma-Inter
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Parma e Inter
Probabili formazioni
Al Tardini si va verso una sfida speculare: Parma con il 5-3-2 potrebbe puntare su compattezza e ripartenze, con Corvi a guidare dietro il terzetto Delprato–Circati–Valenti, mentre Britschgi e Valeri dovrebbero garantire ampiezza. In mezzo Keita farà da schermo, con Bernabé García e Estévez Álvarez a cucire tra le linee. L’Inter dovrebbe confermare il 3-5-2: de Vrij perno fra Bisseck e Bastoni, con de Lima e Zopolato Neves larghi. In regia Çalhanoğlu, ai lati Barella e Mkhitaryan. Davanti si va verso Martínez–Esposito, mentre per i crociati spazio a Ondrejka–Pellegrino. Da valutare le condizioni di Suzuki e Ndiaye; in casa nerazzurra pesano le assenze sulle corsie. Al netto di eventuali squalifiche dell’ultima ora, i due tecnici dovrebbero confermare gli undici attesi.
- Parma (5-3-2): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé García, Keita, Estévez Álvarez; Ondrejka, Pellegrino
- Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; de Lima, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Zopolato Neves; Martínez, Esposito
Gli indisponibili
Nel Parma la defezione di Benedyczak toglie profondità, mentre l’assenza di Frigan resta pesante sul lungo periodo; restano in dubbio Suzuki e Ndiaye, che potrebbero essere valutati a ridosso del match. L’Inter deve rinunciare alla spinta sulle corsie con Darmian e Dumfries ai box; da monitorare anche Diouf. Scelte e rotazioni sulle fasce potrebbero essere condizionate, con possibili minutaggi gestiti.
- Parma: Benedyczak (malattia), Suzuki (frattura al dito, in dubbio 50%), Ndiaye (problema all’inguine, in dubbio 50%), Frigan (lesione al legamento crociato anteriore)
- Inter: Darmian (problema al polpaccio), Dumfries (infortunio alla caviglia), Diouf (problema muscolare al flessore, in dubbio 50%)
Le ultime partite giocate
Parma in ripresa a strappi: colpo a Pisa e successo sulla Fiorentina, ma anche due ko di misura e un pari a Sassuolo. Inter lanciatissima: cinque vittorie di fila tra solidità e cinismo, con attacco in ritmo e difesa accorta.
|Parma
|ko
|ok
|ko
|ok
|x
|Inter
|ok
|ok
|ok
|ok
|ok
Nelle ultime 5 giornate il Parma ha raccolto 7 punti; la Inter ne ha fatti 15. Dettaglio:
- Parma
Parma-Udinese 0-2; Pisa-Parma 0-1; Parma-Lazio 0-1; Parma-Fiorentina 1-0; Sassuolo-Parma 1-1
- Inter
Pisa-Inter 0-2; Inter-Como 4-0; Genoa-Inter 1-2; Atalanta-Inter 0-1; Inter-Bologna 3-1
Arbitro di Parma-Inter
La partita sarà diretta da Andrea Colombo. Assistenti: Vecchi – Palermo; IV Perenzoni; VAR La Penna; AVAR Camplone. In stagione l’arbitro ha diretto 6 gare di Serie A: 1 rigore assegnato, 28 cartellini gialli e nessun rosso, con una media di 4,6 ammonizioni a partita.
Informazioni interessanti sul match
Il duello tra Parma e Inter torna al Tardini in un contesto che promette equilibrio e trame tattiche intriganti. I nerazzurri sono imbattuti da sette incroci in campionato contro i ducali e inseguono una serie record, ma al Tardini la storia recente racconta bilanci in parità, con vittorie e pareggi ben distribuiti dal 2000 in poi. La squadra di casa arriva da un mini-filo utile tra vittoria e pari che potrebbe dare slancio, mentre la capolista vanta un ruolino esterno quasi perfetto, pur non avendo sempre brillato nelle ultime uscite in Emilia-Romagna. Occhi su Pellegrino, in striscia positiva per partecipazioni al gol, e su Martinez, che vive un periodo caldo sotto porta. Anche Thuram ha feeling con i ducali. Tutti indizi di una gara che, al di là del divario in classifica, si annuncia più combattuta di quanto dica la carta.
- Inter imbattuta da sette sfide di Serie A contro il Parma (4V, 3N); i ducali non battono i nerazzurri dal 15 settembre 2018.
- Dopo il 2-2 dell’ultimo incrocio, si potrebbe assistere a due pareggi consecutivi tra Parma e Inter in campionato come non accadeva dal 2004-05.
- Dal 2000 al Tardini regna l’equilibrio: sette successi per il Parma, sette per l’Inter e cinque pari, con margini reti minimi.
- Parma in cerca del terzo risultato utile di fila in A sotto Cuesta, dopo vittoria e pareggio nelle due più recenti.
- Ducali verso un possibile bis di vittorie casalinghe consecutive in A: non accade da gennaio 2020.
- Fuori casa l’Inter ha già centrato sei successi su otto: può arrivare a sette nelle prime nove trasferte per la quinta volta nella sua storia.
- In Emilia-Romagna l’Inter ha faticato negli ultimi viaggi (2 vittorie nelle ultime 7): striscia aperta di tre gare senza successi nella regione.
- Pellegrino a caccia della terza gara di fila con gol o assist: tra i ducali, l’ultimo a riuscirci in tre partite fu Kulusevski nel 2020.
- Martinez in serie gol aperta da cinque gare di fila in A: mira il sesto acuto consecutivo, traguardo da bomber d’élite.
- Thuram ha finora timbrato contro il Parma ogni volta affrontato in A: bersaglio gradito per il francese.
Le statistiche stagionali di Parma e Inter
L’Inter primeggia per produzione offensiva e controllo: 38 gol segnati, 58,6% di possesso, 217 tiri totali e 45,2% di precisione; difesa solida con 15 reti subite e 8 clean sheet. Il Parma viaggia su numeri più contenuti: 12 gol fatti, possesso al 42,9%, 135 tiri e 39,3% di precisione; dietro 19 gol concessi ma 5 clean sheet e buona protezione dell’area. PPDA: 10,2 nerazzurro (pressione alta), 13,8 ducale (atteggiamento più attendista).
Focus singoli: capocannonieri Pellegrino (5) e Martinez (10). Migliori assist-man: Britschgi (2) per il Parma e Dimarco (5) per l’Inter. Cartellini: tra i ducali spicca Pellegrino (3 gialli); nei nerazzurri diversi a quota 3 (es. Bastoni, Barella). Rossi: Ndiaye, Ordonez e Troilo (1) per il Parma; nessun espulso di rilievo per l’Inter. Clean sheet portieri: Corvi 2 e Suzuki 3; Sommer 7 e Martinez 1.
|Parma
|Inter
|Partite giocate
|17
|17
|Vittorie
|4
|13
|Pareggi
|6
|0
|Sconfitte
|7
|4
|Gol segnati
|12
|38
|Gol subiti
|19
|15
|Possesso palla (%)
|42,9
|58,6
|Tiri totali
|135
|217
|Tiri in porta
|53
|98
|Precisione tiro (%)
|39,3
|45,2
|Clean sheet
|5
|8
|PPDA
|13,8
|10,2
|Cartellini gialli
|30
|27
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Parma-Inter?
-
Mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Parma-Inter?
-
Allo Stadio Ennio Tardini di Parma.
- Chi è l’arbitro di Parma-Inter?
-
Andrea Colombo. Assistenti: Vecchi – Palermo; IV uomo: Perenzoni; VAR: La Penna; AVAR: Camplone.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.