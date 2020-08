Parma, ipotesi a stelle e strisce

Novità per il Parma. Andato via via affievolendosi il discorso intrapreso con la famiglia qatariota Al Mana, i soci di Nuovo Inizio hanno dato il via a una serie di contatti con una cordata che sarebbe interessata a rilevare le quote del club emiliano: si tratterebbe di imprenditori statunitensi, stando a quanto riferito da ‘Repubblica’.

Sui nomi dei potenziali acquirenti viene mantenuto un riserbo strettissimo: in base a quanto ricostruito si tratterebbe del Gruppo Krause, rappresentato da Kyle e Tunner Krause, e che sulla Penisola non è nuovo a investimenti.

OMNISPORT | 27-08-2020 16:27