Parma-Juventus, formazioni ufficiali: Spalletti ritrova i titolarissimi. La scelta su Bremer

In quel del Tardini la Juventus arriva spinta dall’ambizione di conquistare il quarto posto della classifica e proseguire così a spron battuto la corsa Champions. Sulla sua strada un Parma in cerca di riscatto dopo la recente batosta di Bergamo.
Il cammino di Parma e Juventus
Fresca dei sorteggi dei play-off di Champions League (con il Galatasaray nell’urna) la squadra allenata da Spalletti torna a pensare al campionato dopo l’exploit contro il Napoli dell’ex Conte, battuto per 3-0 e dimenticando così la precedente debacle contro il Cagliari. I ducali allenati da Cuesta sono l’ostacolo nella corsa al citato quarto posto, occupato dalla Roma e distante un solo punto (-4 invece dal Napoli, terzo). Il Parma invece langue nelle retrovie della classifica e deve cercare di risalire la china dopo la sconfitta inflitta dall’Atalanta.
Le scelte di Cuesta e Spalletti
Cuesta deve fare i conti con alcune assenze, in particolare nel reparto difensivo sguarnito di Ndiaye e Valenti, alle prese con infortuni. Nella linea a quattro, ripristinata dal mister, spazio quindi a Delprato e Circati come centrali, affiancati da Troilo e Valeri. In avanti Pellegrino, con alle spalle Ondrejka e Oristanio.
Per quanto riguarda la Juventus, Spalletti torna in campo con i titolari di ferro: lasciato alle spalle il turn-over per l’ultimo match della fase campionato di Champions, riecco Cambiaso come esterno sinistro, mentre Bremer è il centrale titolare. A centrocampo Locatelli con Thuram, e dietro David a dare man forte Conceiçao, che ha la meglio nel ballottaggio su Miretti, Yildiz e McKennie.
Parma-Juventus, le formazioni
PARMA (4-2-3-1): Corvi; Troilo, Delprato, Circati, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All: Cuesta
JUVENTUS (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.