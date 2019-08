Parma-Juventus, le probabili formazioni

Ad aprire il campionato di serie A 2019-20 sarà la sfida del Tardini di sabato (fischio d’inizio alle 18) tra il Parma e la Juventus, che ha vinto lo scudetto per otto volte di fila e parte con i favori del pronostico.

Maurizio Sarri, che come noto non sarà in panchina, ha l’imbarazzo della scelta ed è quindi difficilmente decifrabile l’undici che schiererà dal primo minuto. Tra i nuovi acquisti, spazio al solo Danilo sulla corsia destra. Probabile panchina per De Ligt e Ramsey. Roberto D’Aversa fronteggerà la corazzata bianconera con una squadra pronta a colpire in contropiede: Kucka resta in dubbio.

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Kucka, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo

SPORTAL.IT | 23-08-2019 08:45