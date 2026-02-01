Parma-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Parma-Juventus di Serie A 2025-26, 23a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Parma–Juventus accende la 23a giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 1 febbraio 2026 alle 20.45 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Sfida dal peso specifico diverso: i bianconeri, quinti, inseguono l’Europa, i ducali, quattordicesimi, cercano punti salvezza. Parma a quota 23 in 22 gare (5 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 14 gol fatti, 26 subiti). Juventus a 42 (12 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 35 gol segnati, 17 incassati). Atmosfera da banco di prova per entrambe, tra solidità e opportunità di risalita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Parma-Juventus

Indicazioni della vigilia verso due 3-4-2-1 speculari. Il Parma dovrebbe confermare la cerniera Delprato–Circati–Troilo davanti a Corvi, con corsie affidate a Britschgi e Valeri. In mezzo, equilibrio e gamba con Keita e Sørensen, mentre sulla trequarti Bernabé e Ordoñez potrebbero supportare Benedyczak. Le assenze in attacco suggeriscono poche rotazioni. La Juventus si presenterebbe con Kalulu, Bremer e Kelly a protezione di Di Gregorio; a tutta fascia McKennie e Cambiaso, con Locatelli e Thuram in regia dinamica. Davanti, si va verso Conceição e Yildiz a sostegno di David. Out Vlahovic, in dubbio Milik: possibili alternative Gatti dietro e Kostic/Koopmeiners per aggiustare il piano gara.

Parma (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Keita, Sørensen, Valeri; Bernabé, Ordoñez; Benedyczak.

V:Sport

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David.

V:Sport

Gli indisponibili di Parma-Juventus

Situazione assenze che pesa soprattutto sul Parma, con problemi muscolari e un lungo stop in attacco. La Juventus rinuncia a un terminale pesante e valuta fino all’ultimo un’alternativa in avanti; dietro, qualche acciacco gestibile con profondità di rosa. A oggi non si segnalano squalifiche di rilievo, ma le condizioni dei rientranti potrebbero incidere su minutaggio e scelte in corsa.

Parma – Infortunati: Almqvist (infortunio al bicipite femorale), Suzuki (frattura al dito, in dubbio), Valenti (problema alla coscia, in dubbio), Ndiaye (infortunio all’inguine, in dubbio), Frigan (lesione del legamento crociato). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Almqvist (infortunio al bicipite femorale), Suzuki (frattura al dito, in dubbio), Valenti (problema alla coscia, in dubbio), Ndiaye (infortunio all’inguine, in dubbio), Frigan (lesione del legamento crociato). Squalificati: nessuno. Juventus – Infortunati: Rugani (infortunio all’anca), Milik (infortunio al polpaccio, in dubbio), Vlahovic (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Parma reduce da altalena di risultati e due gare senza gol al Tardini, ma capace di strappare punti pesanti in trasferta. Juventus in crescita: due larghi successi casalinghi e un blitz convincente fuori, con una sola sconfitta nelle ultime cinque. Bilancio recente: Parma 5 punti, Juventus 10 punti nelle ultime 5.

Parma ko ok x x ko Juventus x ok ok ko ok

Parma

Parma-Inter 0-2; Lecce-Parma 1-2; Napoli-Parma 0-0; Parma-Genoa 0-0; Atalanta-Parma 4-0.

Juventus

Juventus-Lecce 1-1; Sassuolo-Juventus 0-3; Juventus-Cremonese 5-0; Cagliari-Juventus 1-0; Juventus-Napoli 3-0.

L’arbitro di Parma-Juventus

Arbitra Francesco Fourneau, assistenti Rossi M. e Yoshikawa; IV Collu; VAR Maresca; AVAR Gariglio. In questa Serie A ha diretto 6 gare: 3 rigori assegnati, media 4,1 ammonizioni a partita, nessun rosso. Fischio tendenzialmente rigoroso nei contatti e attenzione alle seconde palle: gestione che potrebbe favorire chi pressa alto con ordine, come la Juventus.

Informazioni interessanti sul match

Incrocio ricco di spunti. La Juventus ha una tradizione recente favorevole contro il Parma, con serie di risultati positivi e un rendimento difensivo in netta ascesa dall’arrivo di Spalletti. I bianconeri hanno ritmo e qualità: Yildiz è in doppia cifra tra gol e assist stagionali e David ha trovato continuità nelle ultime uscite. I ducali, però, sfruttano bene i piazzati e in casa hanno già saputo colpire i bianconeri nell’ultimo precedente al Tardini. Attenzione ai momenti della gara: il Parma viene da tre partite senza gol, ma ha una pericolosità latente sulle seconde palle e sulla fisicità di Pellegrino. Equilibrio e dettagli – palle inattive, gestione del vantaggio, letture dei quinti – possono indirizzare la sfida.

La Juventus è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 17 sfide con il Parma , con media gol oltre due a partita, inclusa la vittoria all’andata.

è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 17 sfide con il , con media gol oltre due a partita, inclusa la vittoria all’andata. Il Parma ha battuto la Juventus al Tardini lo scorso 23 aprile (1-0): solo nel 1993 riuscì a infilare due successi interni di fila contro i bianconeri.

ha battuto la al lo scorso 23 aprile (1-0): solo nel 1993 riuscì a infilare due successi interni di fila contro i bianconeri. I ducali arrivano da tre gare di campionato senza segnare: un filotto negativo che nella loro storia in A si è visto solo due volte.

Dopo lo 0-4 con l’Atalanta, il Parma rischia due k.o. consecutivi per la seconda volta in stagione.

rischia due k.o. consecutivi per la seconda volta in stagione. Dall’arrivo di Spalletti , nessuno ha subito meno gol della Juventus (8 in 13 partite): i bianconeri sono terzi per punti e gol nel periodo.

, nessuno ha subito meno gol della (8 in 13 partite): i bianconeri sono terzi per punti e gol nel periodo. Rispetto ai primi 22 turni del 2024/25, la Juventus ha 5 punti in più a parità di gol fatti (35) e con meno reti incassate (17 vs 19).

ha 5 punti in più a parità di gol fatti (35) e con meno reti incassate (17 vs 19). Parma leader per percentuale di gol su piazzato (57%: 8 su 14), contro una Juventus che è la migliore nel non subire da fermo (solo 4 reti).

leader per percentuale di gol su piazzato (57%: 8 su 14), contro una che è la migliore nel non subire da fermo (solo 4 reti). Pellegrino ha segnato il 43% dei gol ducali: dopo la rete nell’ultimo Parma-Juve, sogna il bis casalingo nell’era dei tre punti.

ha segnato il 43% dei gol ducali: dopo la rete nell’ultimo Parma-Juve, sogna il bis casalingo nell’era dei tre punti. Yildiz è esploso: 8 gol in 21 presenze, secondo in A per tocchi in area e dribbling riusciti.

è esploso: 8 gol in 21 presenze, secondo in A per tocchi in area e dribbling riusciti. David in striscia: 3 gol negli ultimi 4 match di Serie A e coinvolto in 3 reti nelle ultime 3 trasferte.

Le statistiche stagionali di Parma e Juventus

Contrasto netto nei numeri: possesso palla medio Parma 43,4% contro Juventus 57,1%; produttività offensiva 14 a 35 reti; solidità difensiva 26 a 17 gol subiti. Bianconeri più precisi al tiro (51,8% vs 36,4%) e più continui nella creazione: 130 tiri nello specchio contro 60. Il PPDA racconta due filosofie: 14,4 per i ducali (attesa e ripartenze), 11,4 per i bianconeri (pressione più alta).

Giocatori: capocannoniere Pellegrino (6) per il Parma e Yildiz (8) per la Juventus. Miglior assistman: Bernabé (1) e Yildiz (4). Più ammoniti: Delprato (4) e Locatelli (4). Rossi: Troilo e Ordóñez a quota 1 complessivo per i ducali, Cambiaso 1 per i bianconeri. Clean sheet portieri: Parma 7 di squadra (tra Corvi e Suzuki), Juventus 9 (con Di Gregorio protagonista).

Parma Juventus Partite giocate 22 22 Numero di partite vinte 5 12 Numero di partite perse 9 4 Numero di partite pareggiate 8 6 Gol totali segnati 14 35 Gol totali subiti 26 17 Media gol subiti per partita 1,18 0,77 Percentuale possesso palla 43,4 57,1 Tiri nello specchio della porta 60 130 Percentuale di tiri in porta 36,36 51,79 Numero totale di cartellini gialli 38 27 Numero totale di cartellini rossi 3 1 Capocannoniere Pellegrino 6 Yildiz 8 Top assistman Bernabé 1 Yildiz 4 Clean sheet 7 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Parma-Juventus? Domenica 1 febbraio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Parma-Juventus? Allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Chi è l’arbitro di Parma-Juventus? L’arbitro è Francesco Fourneau, assistenti Rossi M. e Yoshikawa; IV Collu; VAR Maresca; AVAR Gariglio.