Parma-Juventus, il Var grazia McKennie dal rosso e l’americano segna: bufera su Fourneau, le accuse del web

Esplode la contestazione al Tardini per un'espulsione non data a McKennie dopo un'entrataccia su Troilo: Wes se la cava col giallo e poi segna la rete del raddoppio

Alta tensione al Tardini per un brutto intervento di McKennie su Troilo che ha fatto scattare il check del Var. Niente rosso, però. L’arbitro Fourneau conferma il giallo dato sul campo al centrocampista americano della Juventus, facendo andare su tutte le furie i calciatori e i tifosi del Parma. La spiegazione dell’esperto di Dazn, Luca Marelli.

Parma-Juventus: McKennie graziato dal rosso

Al minuto 27 del posticipo del sunday night tra Parma e Juventus, con i bianconeri avanti di un gol per il colpo di testa vincente di Bremer, la partita si accende a causa di un’entrataccia di McKennie su Troilo.

Il jolly di Spalletti interviene in maniera molto dura sul difensore ducale, che resta a terra dolorante per diversi minuti. Fourneau ammonisce subito il centrocampista bianconero, ma i padroni di casa protestano a gran voce perché chiedono l’espulsione del calciatore. Scatta il check del Var, ma il cartellino rosso non arriva. E al Tardini esplode la contestazione.

Spalletti stizzito, la spiegazione di Marelli

Mentre il Var valuta l’intensità del fallo di McKennie, le telecamere catturano uno Spalletti piuttosto nervoso e infastidito. A quanto pare, come riferito in diretta da Dazn, la stizza del tecnico di Certaldo non era dovuta alla possibile espulsione del suo giocatore, ma “per i tanti uomini in piedi nell’area tecnica del Parma”.

Chiamato in causa, l’ex arbitro Luca Marelli ha analizzato l’intervento dell’americano: “È molto al limite, ma trovo che la decisione sia corretta. McKennie è stato anche un po’ fortunato, perché non si può controllare l’altezza del piede: il fallo è stato all’altezza della caviglia e non sopra. Inoltre la velocità dell’azione non è molto elevata e il tallone è per terra: non vedo i parametri per il rosso”.

McKennie-gol, bufera su Fourneau: le accuse del web

Sul web tifosi in rivolta per la decisione del Var e dell’arbitro Fourneau di non espellere il calciatore della Juventus. Che, poco dopo il mancato rosso, segna anche il gol del raddoppio, confermandosi letale da quando c’è Spalletti in panchina. “Che vergogna il rosso mancato a McKennie al Tardini” scrive un utente su X.

“Ma il signor McKennie non doveva andarsi a fare la doccia anticipata? E segna pure lo 0-2” punge Loukas. “Se il fallo di McKennie lo avesse fatto Cristante, gli avrebbero dato rosso e 10 giornate” twitta ‘mojefaccioercucchiaio’. “Assurdo il mancato rosso per McKennie. Non si può non espellere dopo un fallo del genere. Il giallo è poco” commenta ancora Marco. “Che schifo, McKennie è rosso fuoco” chiosa ‘Cav’.