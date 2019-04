Parma-Karamoh, l'agente esce allo scoperto

Intervistato da fcinternews, l'agente di Karamoh e Radu Oscar Damiani ha parlato del giovane portiere: "Andrei può essere il futuro dell'Inter, stiamo parlando di uno dei migliori portieri della Serie A per rendimento".

"Il suo futuro è chiaro: l'Inter lo riprenderà a fine stagione, avendo la recompra, poi faremo il punto della situazione con il club".

Sul futuro di Karamoh: "A fine stagione il ragazzo torna all'Inter e andrà in ritiro, farà la preparazione con i nerazzurri, che nel precampionato disputeranno tanti tornei internazionali prestigiosi. L'occasione giusta per mettersi in mostra e giocarsi le sue chance c'è, dopodiché faremo tutte le valutazioni insieme al club".

"Il Parma lo vuole, ma non solo loro. Ci sono anche alcune richieste dall'estero. Psv? Quello olandese non è un campionato che interessa al ragazzo per il futuro".

SPORTAL.IT | 17-04-2019 15:01