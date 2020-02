Parma, Kucka non riesce a trattenere la sua rabbia

Alta tensione a Parma dopo la sconfitta contro la Lazio. Nel mirino dei crociati alcune decisioni dell'arbitro Marco Di Bello: tra i più furiosi c'è Juraj Kucka, che dopo la partita non si è trattenuto e sui social ha detto la sua. "Vargognatevi", è l'urlo dell'ex giocatore del Milan, riferito anche al mancato intervento del Var in occasione del penalty non assegnato ai ducali.

Simone Inzaghi dopo la partita non è della stessa idea: "La Lazio ha meritato, c'era un rigore più netto a nostro favore sul tiro di Correa con l'entrata di Darmian. Per loro c’è il rammarico della sconfitta. Sulla vittoria della Lazio non c'è nessun altro commento da fare".

SPORTAL.IT | 10-02-2020 08:06