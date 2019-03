Parma, l'agente di Dezi accusa

A margine di un evento a Palermo, l'agente Francesco Caliandro ha parlato della situazione di Jacopo Dezi, fuori dai piani del tecnico del Parma D'Aversa: ""Bisogna prendere in considerazione tantissimi fattori, non c’è un unico responsabile. Purtroppo oggi nel mondo del calcio non c’è pazienza, bastano due prestazioni per etichettare un giocatore. E questo non fa bene ai ragazzi e al calcio inteso come sport".Quando vivi e lavori nel mondo del calcio devi accettare le decisioni del tecnico e della società. Dezi ha raggiunto la massima serie con il Parma, è un giocatore dei ducali e deve pensare soltanto a lavorare".

"Il valore del giocatore non lo scopri mica nell’immediato, sono sicuro che in futuro farà vedere di valere questo e tanto altro. Vedi ad esempio Cristante che al Palermo non giocava e poi all’Atalanta ha fatto faville. C’è chi matura prima, chi dopo", sono le parole riportate da Parmalive.

SPORTAL.IT | 19-03-2019 09:25