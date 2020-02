Parma-Lazio 2019-20, le probabili formazioni

La Lazio vuole riprendere la marcia dopo il pareggio casalingo con il Verona. Ma non sarà facile passare in casa di un Parma solido, anche perché Inzaghi, oltre a Correa, dovrà rinunciare agli squalificati Milinkovic-Savic e Radu. Squadre in campo alle 18 di domenica.

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman; Barillà; Kurtic, Kucka; Siligardi. Allenatore: D’Aversa. In panchina: Ionut Radu, Corvi, Dermaku, Regini, Laurini, Giuseppe Pezzella, Grassi, Sprocati, Cornelius, Karamoh.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: S.Inzaghi. In panchina: Proto, Guerrieri, Vavro, Luiz Felipe, D. Anderos, J. Lukaku, Marusic, Minala, Jony, A. Anderson, Adekanye, Cataldi.

SPORTAL.IT | 07-02-2020 15:51