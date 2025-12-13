Parma-Lazio, espulsione Zaccagni: è bufera su Marchetti. Sarri incredulo, la sentenza di Marelli

Nei minuti finali del primo tempo l'episodio che ha cambiato la storia del match del Tardini: rosso diretto al 10 biancoceleste per una brutta entrata su Estevez

Nei minuti finali di un primo tempo piuttosto tranquillo, Parma-Lazio si è improvvisamente accesa per l’espulsione diretta di Zaccagni decisa da Marchetti che ha fatto infuriare il popolo biancoceleste. Sarri incredulo in panchina, la sentenza dell’esperto di Dazn Marelli.

Parma-Lazio, Zaccagni espulso

Al minuto 42′ della prima frazione l’episodio che cambia la storia del match del Tardini. Zaccagni entra duro e con la gamba alta su Estevez, centrocampista del Parma.

L’arbitro Matteo Marchetti non ha dubbi ed estrae subito il cartellino rosso ai danni dell’esterno offensivo della Lazio, al primo rosso in 221 partite nella massima serie. Il 36enne fischietto di Osta Lido ha visto il piede a martello del numero 10 biancoceleste, rimasto interdetto quando ha visto il colore del cartellino estratto dal direttore di gara.

Sarri incredulo, la reazione del tecnico

Le proteste neppure tanto convinte dei calciatori della Lazio sono risultate inutili. Rassegnato, Maurizio Sarri. Le telecamere di Dazn hanno catturato la sua reazione al momento del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del capitano della sua squadra. Nessuna sfuriata, solo incredulità per la decisione di Marchetti.

La sentenza dell’ex arbitro Marelli

Le immagini hanno fatto chiarezza sull’intervento di Zaccagni, che è entrato sì con la gamba alta ma non con il piede a martello. E, infatti, l’ex arbitro Luca Marelli è in disaccordo con Marchetti: “Il calciatore della Lazio ha rischiato grosso, perché il piede è molto alto rispetto al terreno di gioco. Ma non c’è contatto diretto, a mio parere sarebbe stato più corretto ammonirlo per imprudenza”.

L’esperto di Dazn, però, sottolinea come – in base alla posizione in campo del direttore di gara – tutti gli arbitri avrebbero optato per il rosso.

Tifosi infuriati sui social

I sostenitori della Lazio si sono riversati sul web per contestare l’arbitro della partita del Tardini, valevole per la 15a giornata di Serie A. “Quando faremo una protesta come si deve contro la Lega? Cosa ci devono fare più?” scrive Fulvio su Facebook.

“Ogni partita un’ingiustizia, rosso inventato” aggiunge Diego. “Che roba imbarazzante: un contrasto duro a metà campo tra il giocatore che subisce più falli di tutti e un pagliaccio che fa una scenata ben oltre la botta comunque presa” rincara Matteo.