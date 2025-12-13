Parma-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Parma-Lazio di Serie A 2025-26, 15a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità.

Parma–Lazio accende la 15a giornata di Serie A 2025-26: si gioca sabato 13 dicembre 2025 alle 18:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Classifica che racconta una sfida di equilibrio: Parma 16° con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 10 gol fatti, 17 subiti), Lazio 10ª con 19 punti (5-4-5; 16 gol segnati, 11 incassati). Crocevia importante: i ducali cercano ossigeno in chiave salvezza, i biancocelesti puntano a rilanciarsi verso la zona Europa.

Probabili formazioni di Parma-Lazio

Indicazioni verso un 4-3-3 per il Parma: tra i pali dovrebbe esserci Corvi, con Britschgi e Valeri sugli esterni e la coppia Delprato–Valenti al centro. In mezzo, regia a Estevez con Bernabé e Keita mezzali. Davanti, tridente con Benedyczak, Pellegrino e Ondrejka, ma non è esclusa l’opzione Cutrone a gara in corso. La Lazio, priva di Isaksen e con Gila squalificato, si orienterebbe su un 4-3-3: Provedel in porta; dietro, ballottaggio a destra tra Marusic e Lazzari, con Patric e Romagnoli centrali e Tavares a sinistra. In mediana fari su Cataldi con Guendouzi e Basic; in attacco, possibile tridente Cancellieri–Castellanos–Zaccagni, con Pedro alternativa per l’ultimo quarto d’ora.

Parma (4-3-3): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Guendouzi, Cataldi, Basic; Benedyczak, Pellegrino, Ondrejka.

Gli indisponibili di Parma-Lazio

Il Parma monitora la lista infermeria: stop pesante per Frigan (crociato), da valutare Suzuki (frattura al dito), Ndiaye (inguine) e Circati (caviglia). In casa Lazio restano fuori Gigot (caviglia), Isaksen (inguine) e Rovella (inguine); sconta una giornata di squalifica Gila. Situazione che potrebbe incidere sulle rotazioni, soprattutto in difesa e sulle corsie.

Parma – Infortunati: Suzuki (frattura al dito), Ndiaye (infortunio all’inguine), Circati (infortunio alla caviglia), Frigan (rottura del legamento crociato). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Parma in altalena: due vittorie e un pari nelle ultime cinque, con qualche crepa casalinga da ricucire. La Lazio alterna acuti all’Olimpico a difficoltà lontano da Roma: sette punti nelle ultime cinque, ma il gol in trasferta resta un tema.

Parma ko x ok ko ok Lazio ok ko ok ko x

Parma

Parma-Bologna 1-3; Parma-Milan 2-2; Verona-Parma 1-2; Parma-Udinese 0-2; Pisa-Parma 0-1

Lazio

Lazio-Cagliari 2-0; Inter-Lazio 2-0; Lazio-Lecce 2-0; Milan-Lazio 1-0; Lazio-Bologna 1-1

L’arbitro di Parma-Lazio

Dirige Matteo Marchetti, assistenti Rossi C. e Trinchieri; IV uomo Ayroldi, al VAR Aureliano, AVAR Volpi. In questa Serie A 2025-26 Marchetti ha arbitrato 3 gare: 1 rigore assegnato, 11 ammonizioni, nessun rosso, media 3,6 cartellini a partita e 77 falli fischiati.

Informazioni interessanti sul match

Al Tardini va in scena una sfida che intreccia trend recenti e memoria storica. Il Parma ha interrotto la lunga striscia negativa con la Lazio lo scorso anno e in casa viene da un successo netto sui biancocelesti. La squadra di Pecchia ha rialzato la testa con due vittorie nelle ultime tre giornate, ma deve evitare il bis di stop interni. Dall’altro lato, la Lazio di Baroni fatica a trovare il gol lontano da Roma e ha raccolto pochi punti in trasferta, complice anche la recente serie di ko sui campi delle big. Occhio ai primi tempi: Castellanos incide soprattutto prima dell’intervallo, mentre i ducali non sempre capitalizzano il momento favorevole. Curiosità tattica: nessuna delle due ha ancora segnato nei primi 15’ della ripresa in questo campionato, segno di approcci prudenti al rientro dagli spogliatoi. In chiave uomini, Ondrejka è emerso come riferimento offensivo ducale nel 2025, mentre tra i biancocelesti stanno crescendo i guizzi di Cancellieri e la qualità tra le linee di Guendouzi.

Dopo nove ko di fila contro la Lazio , il Parma è rimasto imbattuto nei due incroci della scorsa stagione (1V, 1N), come non accadeva da inizio anni Duemila.

, il è rimasto imbattuto nei due incroci della scorsa stagione (1V, 1N), come non accadeva da inizio anni Duemila. Al Tardini , il Parma ha vinto l’ultimo confronto con la Lazio (3-1): potrebbe centrare due successi interni consecutivi con i biancocelesti per la prima volta dal 2000-2003.

, il ha vinto l’ultimo confronto con la (3-1): potrebbe centrare due successi interni consecutivi con i biancocelesti per la prima volta dal 2000-2003. Parma in ripresa: due vittorie nelle ultime tre di campionato (1P), stesso bottino delle precedenti 16 gare.

in ripresa: due vittorie nelle ultime tre di campionato (1P), stesso bottino delle precedenti 16 gare. I ducali rischiano due stop di fila in casa per la seconda volta nel 2025: serve solidità al Tardini .

. Lazio a secco da quattro trasferte: cinque gare esterne senza segnare sarebbero un inedito dal 1991-92.

a secco da quattro trasferte: cinque gare esterne senza segnare sarebbero un inedito dal 1991-92. Biancocelesti fanalino nel dato gol fuori casa (3, tutti a Genova): solo cinque punti lontano dall’Olimpico.

Due ko esterni consecutivi con Inter e Milan : la Lazio non perde tre trasferte di fila dal 2021.

e : la non perde tre trasferte di fila dal 2021. Curiosità cronologica: né Parma né Lazio hanno segnato nei primi 15’ del secondo tempo in questa Serie A.

né hanno segnato nei primi 15’ del secondo tempo in questa Serie A. Ondrejka è tra i più produttivi del Parma nel 2025: una delle sue doppiette in A è arrivata proprio contro la Lazio .

è tra i più produttivi del nel 2025: una delle sue doppiette in A è arrivata proprio contro la . Castellanos ha partecipato a cinque reti tutte nella prima frazione: è tra i più incisivi prima dell’intervallo.

Le statistiche stagionali di Parma e Lazio

Numeri alla mano: Parma a quota 10 gol fatti e 17 subiti con possesso 42,3% e 4 clean sheet; Lazio più solida (11 gol incassati) e più produttiva (16 reti) con possesso 51,1% e 7 clean sheet. Precisione al tiro superiore per i biancocelesti, che però segnano poco fuori casa. I ducali faticano a finalizzare (conversione 9,8%), ma sanno soffrire nei duelli aerei e sulle palle inattive.

Focus giocatori: per il Parma il bomber è Pellegrino (4), poi Bernabé (2). Più ammonito Delprato (3), espulsi Troilo e Ndiaye (1). Tra i pali, Suzuki ha firmato 3 clean sheet, Corvi 1. Nella Lazio guidano i gol Zaccagni e Cancellieri (3), miglior assist-man Castellanos (3). Più ammonito Guendouzi (5); rossi per Gila e Belahyane (1). Provedel già a quota 7 gare senza subire reti.

Parma Lazio Partite giocate 14 14 Numero di partite vinte 3 5 Numero di partite perse 6 5 Numero di partite pareggiate 5 4 Gol totali segnati 10 16 Gol totali subiti 17 11 Media gol subiti per partita 1,2 0,8 Percentuale possesso palla 42,3 51,1 Tiri nello specchio della porta 41 62 Percentuale di tiri in porta 40,2 48,1 Numero totale di cartellini gialli 25 24 Numero totale di cartellini rossi 3 3 Clean sheet 4 7

FAQ Quando si gioca Parma-Lazio e a che ora è il calcio d’inizio? Parma-Lazio si gioca sabato 13 dicembre 2025 alle ore 18:00. Dove si gioca Parma-Lazio? La partita si disputa allo stadio Ennio Tardini di Parma. Chi è l’arbitro di Parma-Lazio? L’arbitro è Matteo Marchetti, assistenti Rossi C. e Trinchieri; IV Ayroldi; VAR Aureliano; AVAR Volpi.