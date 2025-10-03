Parma-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv

Dove vedere Parma-Lecce di Serie A 2025-26, 6a giornata: formazioni, assenti, arbitro, statistiche e info TV

Parma-Lecce vale la 6a giornata di Serie A 2025-26 e si gioca al Ennio Tardini di Parma il 4 ottobre 2025 alle 15:00. In classifica il Parma è 14° con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte; 3 gol fatti, 6 subiti), mentre il Lecce è 20° con 2 punti (2 pareggi e 3 sconfitte; 4 gol fatti, 10 subiti).

Probabili formazioni di Parma-Lecce

Il Parma dovrebbe riproporre il 3-4-1-2: assetto elastico, con Suzuki a guidare una difesa dove Delprato, Circati e Ndiaye garantirebbero fisicità. Sulle corsie, spinta e cross di Britschgi e Valeri, in mezzo regia e gamba di Bernabé e Keita. Sulla trequarti, Oristanio potrebbe innescare Cutrone e Pellegrino. Il Lecce si orienterebbe su un 4-3-3: Falcone tra i pali; dietro occhio alla soluzione Veiga, Siebert, Oliveira, Pérez. In mediana, equilibrio con Coulibaly, Ramadani, Sala; davanti opzione tridente con Pierotti, Stulic, Sottil. Assenze pesano: per il Parma fuori Azevedo Júnior, Valenti, Ondrejka, Frigan; per il Lecce ai box Morente, Gallo, Jean, Marchwinski, Pierret, Gaspar, Berisha. Al momento non risultano squalifiche di spicco.

Parma (3-4-1-2): Suzuki ; Delprato , Circati , Ndiaye ; Britschgi , Bernabé , Keita , Valeri ; Oristanio ; Cutrone , Pellegrino .

(4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Oliveira, Pérez; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Sottil.

Gli indisponibili di Parma-Lecce

Parma – Infortunati: Azevedo Júnior (infortunio alla caviglia), Valenti (infortunio alla coscia), Ondrejka (infortunio alla gamba), Frigan (rottura del legamento crociato). Squalificati: nessuno.

Lecce – Infortunati: Morente (problema muscolare), Gallo (problema fisico), Jean (rottura del legamento crociato), Marchwinski (rottura del legamento crociato), Pierret (problema muscolare), Gaspar (trauma facciale), Berisha (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Parma e Lecce arrivano con inerzie diverse: emiliani in ripresa in casa, salentini ancora a caccia di punti pesanti.

Parma

Juventus-Parma 2-0; Parma-Atalanta 1-1; Cagliari-Parma 2-0; Cremonese-Parma 0-0; Parma-Torino 2-1.

Lecce

Genoa-Lecce 0-0; Lecce-Milan 0-2; Atalanta-Lecce 4-1; Lecce-Cagliari 1-2; Lecce-Bologna 2-2.

L’arbitro di Parma-Lecce

Dirige Daniele Doveri (Volterra). In questa Serie A ha arbitrato 2 gare: 0 rigori, 10 ammonizioni e nessun rosso, con 48 falli fischiati complessivi. Al VAR ci sarà Maresca, AVAR Di Paolo; assistenti Berti–Bianchini, quarto ufficiale Calzavara.

Arbitro: DOVERI

Assistenti: BERTI – BIANCHINI

IV: CALZAVARA

VAR: MARESCA

AVAR: DI PAOLO

Statistiche interessanti

Al Tardini il fattore campo è spesso determinante: il Parma è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare interne di A, con l’ultimo 2-1 al Torino. La storia della sfida con il Lecce racconta gol e spettacolo: dal 2000 solo in un’occasione è arrivato uno 0-0, con una media recente di oltre tre reti a partita. I salentini, però, faticano in trasferta nel girone d’andata: una sola vittoria esterna negli ultimi tre anni solari. Curiosità: sono tra le squadre più giovani del torneo, insieme agli emiliani. Spazio alle fiammate di Pellegrino in casa, mentre per il Lecce occhio all’impatto di Camarda e alle corse di Sottil e Pierotti.

Dopo nove gare interne senza sconfitte col Lecce in A, il Parma ha perso due degli ultimi quattro incroci al Tardini, incluso il 1-3 di gennaio scorso.

in A, il ha perso due degli ultimi quattro incroci al Tardini, incluso il 1-3 di gennaio scorso. Dal 2000, in Parma – Lecce si segna tantissimo: 64 gol in 19 gare, media 3.4 reti a match.

– si segna tantissimo: 64 gol in 19 gare, media 3.4 reti a match. Il Parma potrebbe centrare due successi casalinghi di fila in A per la prima volta dal gennaio 2020.

potrebbe centrare due successi casalinghi di fila in A per la prima volta dal gennaio 2020. Il Lecce non ha ancora vinto in campionato (2N, 3P): caccia al primo acuto stagionale.

non ha ancora vinto in campionato (2N, 3P): caccia al primo acuto stagionale. Negli ultimi tre anni solari, in andata, il Lecce ha vinto una sola trasferta (Venezia, 2024).

ha vinto una sola trasferta (Venezia, 2024). Età media più bassa del torneo: Parma 24 anni e 339 giorni, Lecce 25 anni e 66 giorni.

24 anni e 339 giorni, 25 anni e 66 giorni. Tutti i 5 gol di Pellegrino in A sono arrivati in casa: feeling con il Tardini.

in A sono arrivati in casa: feeling con il Tardini. Camarda a segno nell’ultimo turno: un altro gol lo proietterebbe in un primato storico tra i 2008 nei top campionati.

Le statistiche stagionali di Parma e Lecce

Numeri simili nel possesso: Parma 43.4% e Lecce 43.2%. I gialloblù hanno incassato meno (6 vs 10) ma segnato anche meno (3 vs 4). Tiri nello specchio ravvicinati: 15 Parma, 14 Lecce; totale tiri 40 a 34. Passaggi riusciti attorno al 78% per entrambe. Un clean sheet a testa: equilibrio, ma la tenuta difensiva emiliana può pesare.

Parma Lecce Partite giocate 5 5 Vittorie 1 0 Pareggi 2 2 Sconfitte 2 3 Gol fatti 3 4 Gol subiti 6 10 Possesso palla (%) 43.4 43.2 Tiri in porta 15 14 Tiri totali 40 34 Precisione passaggi (%) 78.01 78.31 Clean sheet 1 1 Ammonizioni 8 10

Dove vedere Parma-Lecce in tv o in streaming

• Partita: Parma-Lecce

• Data: sabato 4 ottobre 2025

• Orario: 15:00

• TV/Streaming: DAZN

• Luogo: Parma

• Stadio: Ennio Tardini

Parma-Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle 15:00.

FAQ Quando si gioca Parma-Lecce e a che ora? Parma-Lecce si gioca sabato 4 ottobre 2025 con inizio alle ore 15:00. Dove si gioca Parma-Lecce? La partita si disputa allo stadio Ennio Tardini di Parma. Chi trasmette Parma-Lecce in TV o streaming? La diretta di Parma-Lecce è disponibile su DAZN. Chi è l’arbitro di Parma-Lecce? L’arbitro designato è Daniele Doveri; VAR Maresca, AVAR Di Paolo.