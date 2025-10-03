Parma-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv

Parma-Lecce vale la 6a giornata di Serie A 2025-26 e si gioca al Ennio Tardini di Parma il 4 ottobre 2025 alle 15:00. In classifica il Parma è 14° con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte; 3 gol fatti, 6 subiti), mentre il Lecce è 20° con 2 punti (2 pareggi e 3 sconfitte; 4 gol fatti, 10 subiti).
- Probabili formazioni di Parma-Lecce
- Gli indisponibili di Parma-Lecce
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Parma-Lecce
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Parma e Lecce
- Dove vedere Parma-Lecce in tv o in streaming
Probabili formazioni di Parma-Lecce
Il Parma dovrebbe riproporre il 3-4-1-2: assetto elastico, con Suzuki a guidare una difesa dove Delprato, Circati e Ndiaye garantirebbero fisicità. Sulle corsie, spinta e cross di Britschgi e Valeri, in mezzo regia e gamba di Bernabé e Keita. Sulla trequarti, Oristanio potrebbe innescare Cutrone e Pellegrino. Il Lecce si orienterebbe su un 4-3-3: Falcone tra i pali; dietro occhio alla soluzione Veiga, Siebert, Oliveira, Pérez. In mediana, equilibrio con Coulibaly, Ramadani, Sala; davanti opzione tridente con Pierotti, Stulic, Sottil. Assenze pesano: per il Parma fuori Azevedo Júnior, Valenti, Ondrejka, Frigan; per il Lecce ai box Morente, Gallo, Jean, Marchwinski, Pierret, Gaspar, Berisha. Al momento non risultano squalifiche di spicco.
- Parma (3-4-1-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio; Cutrone, Pellegrino.
- Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Oliveira, Pérez; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Sottil.
Gli indisponibili di Parma-Lecce
- Parma – Infortunati: Azevedo Júnior (infortunio alla caviglia), Valenti (infortunio alla coscia), Ondrejka (infortunio alla gamba), Frigan (rottura del legamento crociato). Squalificati: nessuno.
- Lecce – Infortunati: Morente (problema muscolare), Gallo (problema fisico), Jean (rottura del legamento crociato), Marchwinski (rottura del legamento crociato), Pierret (problema muscolare), Gaspar (trauma facciale), Berisha (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Parma e Lecce arrivano con inerzie diverse: emiliani in ripresa in casa, salentini ancora a caccia di punti pesanti.
- Parma
Juventus-Parma 2-0; Parma-Atalanta 1-1; Cagliari-Parma 2-0; Cremonese-Parma 0-0; Parma-Torino 2-1.
- Lecce
Genoa-Lecce 0-0; Lecce-Milan 0-2; Atalanta-Lecce 4-1; Lecce-Cagliari 1-2; Lecce-Bologna 2-2.
L’arbitro di Parma-Lecce
Dirige Daniele Doveri (Volterra). In questa Serie A ha arbitrato 2 gare: 0 rigori, 10 ammonizioni e nessun rosso, con 48 falli fischiati complessivi. Al VAR ci sarà Maresca, AVAR Di Paolo; assistenti Berti–Bianchini, quarto ufficiale Calzavara.
- Arbitro: DOVERI
- Assistenti: BERTI – BIANCHINI
- IV: CALZAVARA
- VAR: MARESCA
- AVAR: DI PAOLO
Statistiche interessanti
Al Tardini il fattore campo è spesso determinante: il Parma è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare interne di A, con l’ultimo 2-1 al Torino. La storia della sfida con il Lecce racconta gol e spettacolo: dal 2000 solo in un’occasione è arrivato uno 0-0, con una media recente di oltre tre reti a partita. I salentini, però, faticano in trasferta nel girone d’andata: una sola vittoria esterna negli ultimi tre anni solari. Curiosità: sono tra le squadre più giovani del torneo, insieme agli emiliani. Spazio alle fiammate di Pellegrino in casa, mentre per il Lecce occhio all’impatto di Camarda e alle corse di Sottil e Pierotti.
- Dopo nove gare interne senza sconfitte col Lecce in A, il Parma ha perso due degli ultimi quattro incroci al Tardini, incluso il 1-3 di gennaio scorso.
- Dal 2000, in Parma–Lecce si segna tantissimo: 64 gol in 19 gare, media 3.4 reti a match.
- Il Parma potrebbe centrare due successi casalinghi di fila in A per la prima volta dal gennaio 2020.
- Il Lecce non ha ancora vinto in campionato (2N, 3P): caccia al primo acuto stagionale.
- Negli ultimi tre anni solari, in andata, il Lecce ha vinto una sola trasferta (Venezia, 2024).
- Età media più bassa del torneo: Parma 24 anni e 339 giorni, Lecce 25 anni e 66 giorni.
- Tutti i 5 gol di Pellegrino in A sono arrivati in casa: feeling con il Tardini.
- Camarda a segno nell’ultimo turno: un altro gol lo proietterebbe in un primato storico tra i 2008 nei top campionati.
Le statistiche stagionali di Parma e Lecce
Numeri simili nel possesso: Parma 43.4% e Lecce 43.2%. I gialloblù hanno incassato meno (6 vs 10) ma segnato anche meno (3 vs 4). Tiri nello specchio ravvicinati: 15 Parma, 14 Lecce; totale tiri 40 a 34. Passaggi riusciti attorno al 78% per entrambe. Un clean sheet a testa: equilibrio, ma la tenuta difensiva emiliana può pesare.
|Parma
|Lecce
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|1
|0
|Pareggi
|2
|2
|Sconfitte
|2
|3
|Gol fatti
|3
|4
|Gol subiti
|6
|10
|Possesso palla (%)
|43.4
|43.2
|Tiri in porta
|15
|14
|Tiri totali
|40
|34
|Precisione passaggi (%)
|78.01
|78.31
|Clean sheet
|1
|1
|Ammonizioni
|8
|10
Dove vedere Parma-Lecce in tv o in streaming
• Partita: Parma-Lecce
• Data: sabato 4 ottobre 2025
• Orario: 15:00
• TV/Streaming: DAZN
• Luogo: Parma
• Stadio: Ennio Tardini
Parma-Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle 15:00.
FAQ
- Quando si gioca Parma-Lecce e a che ora?
Parma-Lecce si gioca sabato 4 ottobre 2025 con inizio alle ore 15:00.
- Dove si gioca Parma-Lecce?
La partita si disputa allo stadio Ennio Tardini di Parma.
- Chi trasmette Parma-Lecce in TV o streaming?
La diretta di Parma-Lecce è disponibile su DAZN.
- Chi è l’arbitro di Parma-Lecce?
L’arbitro designato è Daniele Doveri; VAR Maresca, AVAR Di Paolo.
