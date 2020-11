Parma, Liverani: "Obiettivo raggiunto"

Fabio Liverani ha commentato così la vittoria del Parma in Coppa Italia contro il Cosenza: “E’ difficile chiedere una reazione, abbiamo cambiato gran parte della formazione. La risposta la devono dare con la continuità del lavoro. Gli obiettivi di oggi erano mettere minuti nelle gambe, il passaggio del turno e non avere nuovi infortuni. Obiettivi raggiunti e finendo con una squadra molto giovane che deve crescere”.

Sul cambio di modulo: “In Italia si può pensare che abbia deciso lui sul 3-5-2, ma è uscito da un mio pensiero, che si è rivelato poi comune. Il 5-3-2 non è un mio modulo: è stato usato perché in certi momenti questa squadra non poteva giocare in modo diverso. Fino ad oggi non avevamo una squadra per giocare in altra maniera”.

Brunetta sugli scudi con una doppietta: “E’ stato molto alterno, ma i due gol lo mettono sotto i riflettori. Ha un minutaggio basso ma le due reti e l’entusiasmo lo aiuteranno a recuperare presto”.

OMNISPORT | 25-11-2020 17:13