Parma, Liverani si assume tutte le responsabilità

Fabio Liverani, tecnico del Parma, al termine della partita contro il Crotone ha parlato della prestazione dei suoi assumendosi le responsabilità per il risultato.

“Non mi aspettavo un primo tempo così, è evidente che la colpa è mia. Non siamo in grado di fare tanto turnover e bisogna dare risposte. Mi dispiace, ma l’unico responsabile sono io, anche se obiettivamente, viste le occasioni, la squadra non meritava la sconfitta. Quello che mi dispiace è non aver visto la fame giusta nel primo tempo, mentre nella ripresa non posso rimproverare nulla. Per fortuna il 2020 è finito, il nostro sarà un campionato di grande sofferenza. Dovremo lavorare con la determinazione che abbiamo messo in campo fino al Genoa”

OMNISPORT | 22-12-2020 22:04