Parma, l'occasione arriva da Palermo

Capolista della Serie B e alla caccia di quella promozione sfumata tra le polemiche nella finale playoff della scorsa stagione contro il Frosinone, il Palermo sta però vivendo un delicato momento di trapasso a livello societario.

L’epocale addio di Maurizio Zamparini dopo quasi 14 anni ha schiuso le porte alla nuova società proprietà inglese, ancora in parte avvolta nel mistero, ma che sembra voler riportare in alto i rosanero.

A tirare le fila del mercato c’è sempre Rino Foschi, alle prese con gli spinosi casi legati ai giocatori che si svincoleranno a giugno. Intervistato dal 'Giornale di Sicilia', l'esperto dirigente romagnolo ha anticipato che a gennaio non succederà nulla in entrata, mentre chi andrà a scadenza tra pochi mesi potrà già partire.

Due in particolare i giocatori che possono interessare anche squadre di categoria superiore, i terzini Aleesami e Rispoli, quest’ultimo ex capitano rosanero e in passato obiettivo anche di formazioni come Parma e Torino: "Aleesami e Rispoli? Sono in scadenza di contratto e non hanno alcuna offerta – ha detto Foschi – Se arrivasse possono andare via anche a zero, ma se restano e andiamo in Serie A saranno blindati. Se vogliono partire però basta che me lo dicano, magari entro metà mese, in modo da trovare dei sostituti".

Rispoli ha già giocato nel Parma nella prima parte della stagione 2014-2015, quella conclusa con la retrocessione in B e il fallimento della società.



SPORTAL.IT | 07-01-2019 16:30