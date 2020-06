Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano in un'intervista a Radio Marte ha ammesso un certo interesse per l'attaccante messicano Hirving Lozano, che chiuso con Gattuso potrebbe trasferirsi in prestito al Tardini.

"Certo che è un nome interessante, è un giocatore importante ma dobbiamo vedere un po’ come saremo messi dopo il COVID-19 con gli ingaggi e tutto, se non ci sono determinate entrate, anche noi avremmo le ossa abbastanza rotte".

SPORTAL.IT | 04-06-2020 10:49